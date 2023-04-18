غدر الصحاب.. سائق ينهي حياة صديقه من أجل معاكسة فتاة| تفاصيل

اختر الصديق قبل الطريق، هكذا تعلمنا من الحكم والأمثال، لكن في هذه الواقعة التى جرت تفاصيلها في محافظة القليوبية، وتحديدا في منطقة الخصوص، دفع الصديق الثمن غاليا لعدم اختياره الجيد للصديق، فقد كان الثمن حياته التي راحت نتيجة لهذا.

أحمد ومحمد صديقان في منطقة الخصوص بالقليوبية، وفي اليوم الذى جرت فيه تفاصيل الجريمة عاتب أحمد "المجني عليه" صديقه محمد "الجاني" على معاكسة ابنة أحد أصدقائه ظنا منه أنه صديقه سيرضخ لكلامه، إلا أن المفاجأة كانت في رد صديقه عليه من خلال تسديد طعنات له في صدره أردته قتيلا.

تفاصيل الواقعة

لقى شخص مصرعه خلال مشاجرة نشبت بينه وبين آخر بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم لقيامه بمعاكسة نجلة أحد أصدقائه بمنطقة الخصوص بالقليوبية جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن المتوفي عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين، ووجود متوفي.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "أحمد ع ع" ى35سنة عاطل مقيم الخانكة متوفي إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، و"محمد خ م"، 28 سنة، سائق، مقيم دائرة القسم وذلك بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم لقيامه بمعاكسة فتاة نجلة أحد أصدقاء الأول تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض.



وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.