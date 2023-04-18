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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدرات وسلاح.. مصرع عنصر شديد الخطورة في مواجهة الشرطة بأسيوط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، ومحكوم عليه ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدة قضايا، أبرزها "سرقة بالإكراه – شروع فى قتل – مخدرات - إطلاق أعيرة نارية"، وذلك حال تواجده بمحل إقامته بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه، وعثر بحوزته على (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار - عدد 8 خزائن) وبتفتيش مسكنه عُثر على ( 6 بنادق آلية – عدد 11 بندقية خرطوش – عدد 8 فرد محلى – كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين  - عدد 3 هواتف محموله).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

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