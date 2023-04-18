تسببت في أذى نفسي لمساعدها.. معاقبة نائبة أوروبية للمرة الثانية وحرمانها من راتبها

أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اليوم الثلاثاء، أن النائبة الأوروبية من لوكسمبورغ مونيكا سيمدو البالغة من العمر (38) عاما عوقبت للمرة الثانية لارتكابها مجددا "مضايقة أخلاقية" بحقّ أحد مساعديها.

وأوضحت ميتسولا أن النائبة عوقبت بسبب سلوكها ضد مساعد برلماني معتمد بما يشكّل مضايقة نفسية له.

وتقضي العقوبة بحق سيمدو، النائبة عن مجموعة رينيو الليبرالية، بوقفها عن العمل وحرمانها من راتبها لمدة عشرة أيام أي ما يعادل 3380 يورو.

يذكر أن النائبة عوقبت في المرة الأولى وحرمت من راتبها وأوقفت عن العمل لمدة 15 يوما في كانون يناير 2021.