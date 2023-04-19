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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى نهار رمضان.. تفاصيل مقتل عاطل بمشاجرة بسبب معاكسة فتاة بالخصوص.. صور

مكان حادث الواقعة
مكان حادث الواقعة

شهدت منطقة نفق عثمان بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية حادثا مأساويا حيث لقى عاطل مصرعه فى مشاجرة بين 3 أشخاص بسبب معاكسة فتاة أثناء سيرها فى الشارع.

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المنطقة تحولت إلى حرب شوارع بين طرفى المشاجرة

وسادت حالة من الفزع بين سكان المنطقة بعد ما شاهدوا قيام أطراف المشاجرة وهم " وائل.ا" وصديقه " أحمد.ع" المتوفى و"محمد.خ " بالتشاجر والتعدى على بعضهم البعض بسبب معاتبة المجنى عليه للمتهم بمعاكسة فتاة أثناء سيرها فى الشارع ومحاولة التعدى اللفظى عليها.
وعلى اثر ذلك قام "المتهم" و" المتوفى" بالتعدى على بعضهم البعض وتحولت المنطقة الى حرب شوارع بين طرفى المشاجرة فقام المتهم الأخير بالتعدى عليهم بالسلاح الأبيض فليقى الثانى مصرعه فى الحال.

التصريح بدفن جثة المتوفى وحبس المتهم

من جانبها أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفى بعد توقيع الكشف الطبى عليه ، والاستماع الى شهود الواقعة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وظروفها ، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتفريغ الكاميرات المتواجدة بمنطقة الحادث.
ولقى شخص مصرعه خلال مشاجرة نشبت بينه وبين آخر بسبب الخلاف على معاكسة نجلة أحد أصدقائه بمنطقة الخصوص بالقليوبية جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن المتوفي عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين، ووجود متوفي.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "أحمد ع ع" ى"35سنة عاطل مقيم الخانكة متوفي إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، و"محمد خ م"، 28 سنة، سائق، مقيم دائرة القسم وذلك بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم لقيامه بمعاكسة فتاة نجلة أحد أصدقاء الأول تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض.
وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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القليوبية الخصوص نفق عثمان مشاجرة النيابة العامة

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