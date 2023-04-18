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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم قطع الكهرباء عن مدينة طوخ و13 قرية تابعة بالكامل.. تفاصيل

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

أعلنت شركة كهرباء القليوبية فصل التيار الكهربائي عن قرى ومدينة طوخ بالكامل و13 قرية ومنطقة تابعة اليوم الأربعاء لإجراء صيانة طارئة بمحطة محولات طوخ وذلك من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا.

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وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بالفصل هى " مدينة طوخ بالكامل- قرية ميت كنانة وتوابعها- قرية الحصة وتوابعها- قرية السفاينة شرق - مول العابد - ثلاجة العدوى - محطة مياة العبادلة - قرية الرجالات - قرية أكياد دجوى -قرية مشتهر وتوابعها - قرية سرى – قرية عرب الرواشدة – قرية عرب المقابلة".
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.

طوخ فصل التيار الكهربائي شركة كهرباء القليوبية القليوبية مدينة طوخ

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