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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يُتابع رصف كوبري المصنع الحربي وتطوير شارع فريد ندا ببنها.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمتابعة  أعمال الرصف الجارية في الجهة من أول الطريق الزراعي وكوبري المصنع الحربي إتجاه بنها بطول ٨٠٠متر، ضمن المرحلة الثانية من شارع فريد ندا.

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يأتى ذلك في إطار الخطة الشاملة  للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية للإرتقاء بالمظهر الحضاري والعمل علي سيولة الحركة المرورية لإحداث نقلة نوعية بمختلف مُدن وأحياء المحافظة.


وتابع "المحافظ" أعمال رش مادة الـ RC على كوبري المصنع الحربي ووضع الطبقة الرابطة ثم إستكمال أعمال الطبقة السطحية النهائية وذلك عند الإنتهاء من تطوير المرحلة بالكامل، موجهاً بتزويد أعمدة الإنارة على جسم الكوبري مع إستبدال كشافات إنارة الأعمدة الحالية بأُخرى ليد موفرة للكهرباء، مُشدداً بضرورة إنهاء أعمال رصف الطبقة الرابطة قبل عيد الفطر المُبارك لتيسير الحركة المرورية للخروج والدخول من وإلى المدينة، بالإضافة إلى أنه جاري تركيب بلاط الإنترلوك على الرصيف الجانبي بكوبري المصنع الحربي.


ووجه "محافظ القليوبية" بضرورة تسريع وتيرة العمل وتكثيف العماله والعمل علي مدار الساعة لنهو المنطقة وإستكمال باقي أعمال المرحلة، مع مراعاة المواصفات الفنية والرسومات الهندسية للتطوير تجنباً لحدوث أخطاء مُستقبلاً.


وأكد على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة خطة الرصف علي مستوى المحافظة مع بذل مزيد من الجهد والتواصل مع الشركات المُنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة وتحقيق مُعدلات إنجاز فعلية، كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة والمساهمة في تسهيل الحركة المرورية والتُجارية بالمحافظة بهدف الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمواطني القليوبية وياتى ذلك فى اطار مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كافة القطاعات وعلى مستوى جميع المراكز المُدن والأحياء.

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القليوبية محافظ القليوبية أعمال الرصف الجارية بنها عيد الفطر

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