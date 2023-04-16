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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يقدمان التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، بجولة بتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين احتفالًا بعيد القيامة المجيد.

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وقدم محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها التهنئة لنيافة المطران مكسيموس مطران بنها وقويسنا بمطرانية بنها ، والتهنئة للقس إميل أنور راعى الكنيسة الإنجيلية ببنها. 


وأكد المحافظ  خلال الزيارة اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.


من جانبه أكد الدكتور جمال سوسه خلال اللقاء حرص جامعة بنها الدائم على مشاركة الأخوة المسيحيين في الاحتفال بأعيادهم ، تأكيدا لمشاعر الأخوة وروح المحبة والتسامح والولاء والانتماء والوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع كنسيج واحد فى وطن واحد لا يتجزأ فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.


وأعرب رجال الكنيسة عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ القليوبية والوفد المرافق له على تهنئتهم ومشاركتهم الاحتفال بعيد القيامة المجيد، كما أثنوا على المجهودات المبذولة للنهوض بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، مؤكدين أن الوحدة الوطنية وروح المحبة والتعاون والترابط التي تجمع أبناء الوطن ستظل الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات لتظل مصر واحة للأمن والأمان، ومن حسن الطالع أن تجتمع عدة مناسبات دينية في أيام متتالية وهي شهر رمضان المبارك وليلة القدر وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك.

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