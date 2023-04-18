اتقطم ضهري.. جابر القرموطي يتحدث باكيا عن وفاة أشقائه | فيديو

تحدث الإعلامي جابر القرموطي عن ذكرياته مع أخواته ، قائلا : " أختي فادية ماتت وهي بتولد سنة 1985 ، وهي أختي الوحيدة ، وأمي ماتت 1984 ، وأخويا مصطفى الكبير مات عام 2016 ، وأخويا طارق اللي تحت منه سنا مات 2022 ، وأخويا جلال مات بعد عشر أيام في نفس العام .



وتابع " القرموطي " ، خلال برنامج " أنا والقناع " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن وفاة أخين له في نفس العام 2022 كانت بمثابة " حش وسط " ، و " قطمة ضهر " ، وبقيت أخاف على أخويا اللي عايش منهم دلوقتي ولحسه أبويا ، مردفا : " لة حسيت أن فيه حاجة وجعله بترعب " .



وأكمل : الجيل اللي هو ولاد أخواتي الصغير قبل الكبير ، وعمري مكبرت عليهم وكلنا أصدقاء .