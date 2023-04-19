ميدو يوجه رسائل قوية: صلاح بيتدخل في إدارة المنتخب..كهربا غلط بالطريقة اللي مشي بيها من نادي الزمالك..وأسباب الاعتزال مبكرا

كشف أحمد حسام ميدو، خلال لقاء له لبرنامج “حبر سري”، عبر فضائية “القاهرة والناس”، عن العديد من التفاصيل الخاصة، حول أزمة النادي الإسماعيلي، والعديد من الملفات الرياضية الهامة.

وإليكم أبرز التصريحات.

أزمة الإسماعيلي في قلة الإمكانات.. وعمري ما ضميت لاعب مجاملة للفريق

أكد أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب الوطني الأسبق ونادي الزمالك، أنه لم أقم بضم أي لاعب للنادي الإسماعيلي، مشيرا إلى أنه قام بضم اثنين من لاعبي الفريق وهم كريم الديب وأكا.

وقال "عمري في حياتي ما ضميت لاعيب لأي فريق مجاملة، وحتى عمري ما طلبت حد أنه يجامل ولادي، لأن كرة القدم من الصعب للاعب أن يلعب لأي فريق مجاملة.

الأندية الشعبية تتعرض للنهب والسرقة

وتابع أن أزمة الإسماعيلي في قلة الإمكانيات وقلة الضمير، مؤكدا أن الأندية الشعبية تتعرض للنهب والسرقة.

ليس محمد صلاح.. لاعب مصري وصفه ميدو بالعالمي

أكد أنه أهدي لقب العالمي لمحمد النني، لأنه رغم الإنتقادات التي وجهت له، أثبت أنه لاعب كبير وشخصية عظيمة.

وقال أن نادي الأرسنال قام بتجديد تعاقده مع محمد النني، وهو ما يثبت قيمة اللاعب للفريق، وهو عالمي لأنه خير ممثل للاعبين المصريين.

لم يشارك بصفة أساسية

وتابع أن محمد النني ملتزم وموجود دائما مع الفريق حتى ولو لم يشارك بصفة أساسية، ونال إشادة من جميع المديرين الفنيين الذين قاموا بتدريب الفريق.

صلاح بيتدخل في إدارة المنتخب.. وهذا السبب الحقيقي لفشلنا

أكد أن محمد صلاح دائما ما يتدخل في إدارة المنتخب، ولكن هذا التدخل في صالح الكرة المصرية، معلقا “هو عايش تجربة شايف فيها فوائد عظيمة ويرغب بتطبيقها لصالح الكرة المصرية”.

وقال أن مشكلة صلاح الحقيقية مع المنتخب “أن ناس كتير مبتخليهوش يطبق الأفكار بتاعته، وعايزين المنتخب بالشكل الحالي الذي هو عليه”.

وتابع أن هناك مسئولين شايفين أن محمد صلاح كابوس عليهم زي ما كانوا شايفين أن ميدو كان نفس الكابوس.

لا بد من الإستفادة من محمد صلاح

وأشارإلى أنه لا بد من الإستفادة من محمد صلاح، لأنه خاض تجارب احترافية عظيمة، وتصب في صالح الكرة المصرية.

سبب اعتزاله اللعب مبكرا

أكد أنه أعتزل مبكرا، لافتا الي انه خطط لاعتزاله في سن الـ 30، واللي قصر عمري في الملاعب عدد من الأسباب، منها صدامات عديدة كثيرة دخلت فيها وانا لاعب في سن صغيرة.

وقال "أنه “كنت واخد كل حاجة بالقوة خاصة في سن 19 و 20 عاما، ودخلت في إصابات كثيرة قبل سن الـ 30”.

كان لدي أفكار

وتابع أنه دائما كان لدي أفكار بالعمل كمدرب والعمل في الإستثمار الرياضي.

الحضري مشتت الفكر وأي حد يضحك عليه بسهولة

أكد أن رحيل الحضري المفاجئ عن تدريب المنتخب الأوليمبي، هو قراره الشخصي، وليس لأي جهة السبب في ذلك.

وقال أن الحضري بمثابة أسطورة، وهو أفضل حارس مرمى جاء في تاريخ مصر، مؤكدا أن الحضري من الممكن أن يكون مشتت الفكر.

قرار اتحاد الكرة بعدم التعامل مع الحضري

وتابع أن “الحضري ممكن بسهولة حد ممكن يضحك عليه عشان يغير قراره، وهو خسر كتير بقرار رحيله عن المنتخب الأوليمبي خاصة بعد قرار اتحاد الكرة بعدم التعامل معه

كهربا غلط بالطريقة اللي مشي بيها من نادي الزمالك

أكد أن كهربا لاعب النادي الأهلي بيشتري وقت، ويتخذ كل الإجراءات القانونية، والتي تعطي له الوقت الكافي حتى الموعد الأخير لسداد غرامة نادي الزمالك.

وقال أن كهربا غلط غلطة كبيرة بالطريقة اللي مشي بيها من نادي الزمالك، وقوانين الفيفا واضحة وصريحة، وكهربا لو رجه بيه الزمن مش هيمشي بالطريقة دي".

أثبت كفاءة كبيرة

وتابع أن كهربا لاعب مؤثر مع النادي الأهلي، واثبت كفاءة كبيرة في اللقاءات الأخيرة.

عليه استكمال الاحتراف.. ميدو يوجه نصائح هامة لإمام عاشور

أكد أن فترة وجود عمرو زكي في الدوري الإنجليزي، مع نادي ويجان، حاء عرض لي للعب في نفس النادي، خاصة أن ستيف بروس المدير الفني للفريق، كان على قناعة تامة بي.

وقال إن إمام عاشور، عليه استكمال رحلته في الاحتراف الأوروبي، وعليه عدم التفكير في العودة إلى مصر سواء للأهلي أو الزمالك أو أي فريق أخر.

تطور من مستواه

وتابع أنه لا بد من تطور من مستواه والسعي للإحتراف بكبر الأندية.

لو عرضوا علي رئاسة نادي الزمالك سأوافق

أكد لاعب منتخب مصر الأسبق، ونادي الزمالك، أنه دائما تحت أمر الزمالك، وأنه يعتبر النادي بيته.

وقال “أنا لا أخطط لأن أكون رئيسا لنادي الزمالك في المستقبل، ولكن لو تم عرض الموضوع علي، سأوافق”.

أصبحوا مصدر فخر.

وتابع: “لدي مشروعي الخاص، وأرعى 40 ولدا وأتبناهم وأعمل على تدريبهم، والآن أصبحوا مصدر فخر”.

الأهلي فشل في تعويض رمضان صبحي

قال، إن "الأهلي لم يستطيع تعويض رمضان صبحي، الذي يعد من أفضل اللاعبين في مصر، وأفضل من لاعبين موجودين في ألأهلي حاليا.

وقال أن شيكابالا يعاني من مشاكل في العصبية، وأنا اعتبرها جزء من شخصيته.

أصبحوا مصدر فخر.

وتابع“لدي مشروعي الخاص، وأرعى 40 ولدا وأتبناهم وأعمل على تدريبهم، والآن أصبحوا مصدر فخر”.