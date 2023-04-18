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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ميدو: الحضري مشتت الفكر وأي حد يضحك عليه بسهولة.. فيديو

أحمد حسام ميدو، نجم
أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب الوطني الأسبق، ونادي الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، لاعب المنتخب الوطني الأسبق، ونادي الزمالك، أن رحيل الحضري المفاجئ عن تدريب المنتخب الأوليمبي، هو قراره الشخصي، وليس لأي جهة السبب في ذلك.

 

وقال أحمد حسام ميدو، خلال لقاء له لبرنامج “حبر سري”، عبر فضائية “القاهرة والناس” أن الحضري بمثابة أسطورة، وهو أفضل حارس مرمى جاء في تاريخ مصر، مؤكدا أن الحضري من الممكن أن يكون مشتت الفكر.

 

قرار اتحاد الكرة بعدم التعامل مع الحضري

وتابع أحمد حسام ميدو، أن “الحضري ممكن بسهولة حد ممكن يضحك عليه عشان يغير قراره، وهو خسر كتير بقرار رحيله عن المنتخب الأوليمبي خاصة بعد قرار اتحاد الكرة بعدم التعامل معه مرة أخرى”.

احمد حسام ميدو الحضري المنتخب الوطني نادي الزمالك مصر

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