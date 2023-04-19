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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب غسيل السجاد.. القصة الكاملة لقتل شاب لشقيقه بدمياط

المجنى عليه
المجنى عليه

غسيل السجاد كان سببا في قتل اخ لشقيقه بدمياط في نهار رمضان، بعد أن اشتكت  زوجه الحانى من سقوط مياه غسيل السجاد فوق الملابس المنشورة  بالبلكونه الخاصه بها.

ويقول احد شهود العيان من الجيران، أن أنه سمع صريخ ومشاجرة بين الشقيقين وزوجاتهم بسبب نشر السجاد بالبلكونة مما تتضررت  زوجه الجانى  من سقوط مياه فوق الملابس المنشورة بالبلكونة فدعت  زوجها  للتشاجر  مع شقيقه  وزوجته.

وتابع انه عندما اشتكت زوجة الجانى  من زوجة شقيقه المجنى  علية  لقيامه  بنشر السجاد  بالبلكونة مما تسبب في سقوط مياه غسيل السجاد على ملابس تم نشرها بالدور الأول لزوجة الجانى ، اشتبك  الاشقاء  مع بعضهم  مما نتج عنه قيام أحدهم  بطعن  الاخر طعنه نافذة أودت بحياته على الفور.

 

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية في دمياط، من ضبط المتهم بقتل شقيقه  بمنطقة شط الملح بمركز دمياط بسبب بعض الخلافات الاسرية وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.


تبين قيام شاب بالتخلص من شقيقه بدائرة المركز، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان الواقعة، والفحص تبين إصابة “م س”، باصابات خطيرة وتم نقله لمستشفى دمياط التخصصي إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه.

اخ يقتل شقيقه في دمياط بسبب خلافات أسرية

 

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