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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هندي يعود من الموت بعد عامين من وفاته بكورونا

هندي يعود من الموت
هندي يعود من الموت بعد عامين من وفاته بكورونا

في واقعة غريبة وسعيدة نسبيًا، عاد رجل هندي من الموت بعد قيام أفراد عائلته بتأبينه وإجراء طقوس وفاته منذ عامين، حيث فارق الحياة على إثر إصابته بفيروس كورونا.

وفقًا لأحد أفراد عائلة رجل هندي يدعى كامليش باتيدار عمره 35 عامًا، تفاجأت الأسرة بأكملها يوم السبت عندما طرق باب منزل خالته في قرية كارودكالا في حوالي الساعة 6 صباحًا، بعد عامين تقريبًا من إعلان وفاته.

أصيب كامليش باتيدار بالمرض خلال موجة فيروس كورونا الثانية، وقد تم نقله إلى المستشفى وبعد ذلك أعلن الأطباء وفاته.

وصرح ابن عمه موكيش باتيدار للصحفيين بعد أن سلم المستشفى الجثة لهم، أن أفراد الأسرة أدوا طقوس وفاته الأخيرة.

قال ابن عمه: "الآن، عاد إلى المنزل لكنه لم يكشف عن أي شيء حول مكان إقامته خلال تلك الفترة".

قال رام سينج راثور المسئول عن مركز شرطة كانوان إن كامليش باتيدار عانى من عدوى فيروس كورونا في عام 2021، وتم نقله إلى مستشفى في فادودارا بولاية غوجارات، وفقًا لأفراد الأسرة.

أعلن الأطباء وفاته نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وبعد ذلك قام أفراد الأسرة بأداء طقوس الجثة الأخيرة التي قدمها المستشفى في فادودارا ثم عادوا إلى قريتهم.

قال راثور إن أفراد الأسرة عرفوا أنه كان على قيد الحياة عندما عاد إلى المنزل، وقال المسئول إن الأمر سيتضح بعد تسجيل تصريح كاملش باتيدار.

هندي كورونا الموت فيروس كورونا

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