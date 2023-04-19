دينا عمرو: الفوز بالكأس دافع كبير للتتويج بدوري السوبر

عبرت دينا عمرو، كابتن الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بحصد لقب كأس مصر، بعد الفوز على فريق الجزيرة في نهائي البطولة الذي أقيم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وقالت دينا إن لاعبات الفريق لديهن رغبة في المنافسة بكل قوة على البطولات المقبلة، مؤكدة أن الأهلي لن يتنازل عن التتويج بلقب بطولة دوري السوبر في الموسم الحالي، بعد الدفعة الكبيرة التي حصل عليها الجميع بالتتويج بالكأس.

وشددت على أن جميع لاعبات الأهلي قدمن عرضًا جيدًا أمام الجزيرة، واستحققن الفوز باللقب، بعدما درس الجهاز الفني، بقيادة طارق خيري، نقاط القوة والضعف في المنافس، ولذلك ظهر التفوق طوال أحداث المباراة.

ووجهت دينا عمرو الشكر إلى كل من ساند الفريق ووثق في طموحات اللاعبات نحو استمرار مسيرة البطولات رغم الصعاب والمنافسة القوية على مختلف الأصعدة.