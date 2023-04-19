اتحاد الكرة يرد على المشككين: تشكيل لجنة الانضباط بقرار سليم

علّق محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على قرارات لجنة الانضباط الخاصة بلاعب النادي الأهلي محمود كهربا.

وقال محمد أبو الوفا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الجواب القادم من لجنة الانضباط مؤرَّخ بتاريخ 16 أبريل واللجنة اتخذت قرارها في هذا التاريخ".

وأضاف محمد أبو الوفا: "لما الجواب اتفتح النهارده وجدنا لجنة الانضباط قامت بكتابة تاريخ 16 أبريل يعني يوم الأحد الماضي".

اتحاد الكرة طرف محايد

وتابع محمد أبو الوفا: "اتحاد الكرة طرف مُحايد في هذا الأمر، والجواب أتى لنا من لجنة الانضباط وتم إبلاغ الأندية به بمجرد وصوله لنا".

وأكمل محمد أبو الوفا: "اتحاد الكرة مش بيعمل حاجة غلط وتم تشكيل لجنة الانضباط بقرار سليم من اتحاد الكرة ولا توجد أي فبركة مطلقًا".

ولفت محمد أبو الوفا: "نحن على مسافة واحدة من الجميع واتحاد الكرة هو الأب الشرعي لكرة القدم في مصر، مضيفا: "كافة قرارات اتحاد الكرة سليمة ومدروسة".

وتابع محمد أبو الوفا: "كافة العقوبات الصادرة من لجان المسابقات يكون فيها عقوبة الغرامة والإيقاف معًا أو الغرامة فقط او الإيقاف فقط".