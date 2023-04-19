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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق ضخم بمستشفى في الصين.. والمرضى يستخدمون الملايات للهرب |فيديو صادم

حريق بمستشفى بالصين
حريق بمستشفى بالصين

لقى أكثر من 21 شخصًا مصرعهم في حريق يمستشفى بالعاصمة الصينية بكين، ما أدى إلى إجلاء عشرات المرضى.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية - بما في ذلك شبكة "سي جي تي إن" الصينية، إن الموظفين أجلوا 71 مريضًا بعد اندلاع الحريق أمس الثلاثاء في قسم المرضى الداخليين يمستشفى تشانج فنج في بكين.

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر"، اندلاع الحريق، وتصاعد الدخان الأسود من مبنى المستشفى.

كما ظهر بعض الناس وهم ينزلون من النوافذ مستخدمين ما يبدو حبال مؤقتة مصنوعة من ملاءات الأسرة، للهروب من الحريق

فيما لجأ آخرون إلى وحدات تكييف الهواء خارج النوافذ، وشوهدت امرأة تتسلق ملاءة سرير وتنزل من ارتفاع عالي إلى سطح آخر.

وتم إخماد الحريق بعد حوالي نصف ساعة واستمرت جهود الإنقاذ لمدة ساعتين أخريين. وذكرت تقارير إخبارية أن عدد القتلى بلغ 21 بحلول السادسة مساء، فيما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن عدد القتلى يصل إلى 29 شخصًا.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن سبب الحريق قيد التحقيق.

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