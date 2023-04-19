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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"تجربة شخصية" معرض تشكيلي لقصور الثقافة بالهناجر

صدى البلد

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، معرضا لمجموعة مبدعين تلقائيين في مجال الفن التشكيلي بعنوان "تجربة شخصية"، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء 19 أبريل، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا، ويستمر حتى 24 أبريل الحالي.

يشارك في المعرض الفنانون: شعبان عيد، فاتن مصطفى، فاطمة مصطفى، مدحت هاشم، عزة إسماعيل، منى زيدان، نجاح صدقي، عبده رمزي، ومحمود سنوسي.

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المعرض تنظمه الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي في إطار دعم هيئة قصور الثقافة للفنانين التشكيليين ونشر الوعي الثقافي التشكيلي.

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