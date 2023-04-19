زلزال يضرب بابوا غينيا الجديدة

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، بوقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب جزيرة بريطانيا الجديدة في بابوا غينيا الجديدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن إقليم "بينجكولو" الإندونيسي تعرض لزلزال شدته 4.6 درجة بمقياس ريختر.



وأوضح المركز الأمريكي أنه تم رصد الزلزال على بعد 62 كيلومترا غرب مدينة "بينجكولو" عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم ويقع على الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية.

وأفاد المركز بأنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية جراء الزلزال.