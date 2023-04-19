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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأول مرة استمرار موسم العمرة خلال شوال.. وآخر الرحلات نهاية الشهر

العمرة
العمرة

في سابقة جديدة في تاريخ تنظيم رحلات العمرة المصرية، قررت، وزارة السياحة والآثار، استمرار تنظيم وتنفيذ رحلات موسم العمرة الحالي حتى شهر شوال المقبل، وعلى أن تكون آخر عودة لرحلات العمرة التي تنظمها شركات السياحة في نهاية شهر شوال.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ تنظيم رحلات العمرة التي يتم فيها مد الموسم خلال شهر شوال، حيث أن موسم العمرة كان ينتهي بانتهاء شهر رمضان المبارك، وقد قامت الوزارة بإخطار غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بهذا القرار الجديد لاتخاذ ما يلزم نحو إخطار الشركات السياحية للعمل طبقاً له.

من جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج أن هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة للإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة لكافة مُجريات موسم العمرة والنظم السعودية في هذا الشأن، وسعياً لاستمرار تحقيق أهداف البوابة المصرية للعمرة ومنها مواجهة الكيانات الغير شرعية والسماسرة، وكذلك تنفيذاً للقانون الخاص بالبوابة.

وبناء على ذلك، سيتم استمرار تنفيذ رحلات العمرة خلال شهر شوال بنفس آلية العمل التي كانت تُنظم الموسم خلال الأشهر الماضية وخاصة في ظل تنظيم شركات السياحة المتميز لهذه الرحلات في إطار الضوابط التي وضعتها الوزارة والتي تسعى في المقام الأول لضمان حقوق المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وكذلك حقوق الشركات السياحية.

وتؤكد وزارة السياحة والآثار، أنه سيتم الاستمرار في تقديم كافة التسهيلات وتذليل أية عقبات أمام المواطنين الراغبين في أداء العمرة خلال تلك الفترة، والعمل كذلك على تقديم أفضل الخدمات لهم طبقاً للضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة وتكاملاً مع الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية ووزارة الحج والعمرة السعودية لخدمة المسلمين من كافة أنحاء العالم خلال أداء العمرة في الموسم الحالي وتقديم كافة التسهيلات لهم، ولا سيما في ظل التعاون والتنسيق الكبير بين الوزارة ووزارة الحج والعمرة بالسعودية.

وفي سياق متصل، قررت وزارة السياحة والآثار أيضاً مد مهلة تسجيل الحجاج حتى يوم الخميس الموافق 27 أبريل الجاري بدلاً مما كان مقرراً اليوم الأربعاء، على أن يتم الالتزام بإجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج الفائزين بالحج السياحي كما هي في موعدها المحدد وهو 30 أبريل الجاري.
 

العمرة شركات السياحة وزارة السياحة والآثار المملكة العربية السعودية وزارة السياحة مصر

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