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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مسئول بالسياحة لصدى البلد: لجان تفتيش بالفنادق والمطاعم تزامنا مع عيد الفطر

السياحة والفنادق
السياحة والفنادق

قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إنه يجري عمل حملات تفتيش على الفنادق ومنشآت السياحة والمحال بشكل دوري للحفاظ على الالتزام بضوابط التشغيل.

أوضح عامر لـ"صدى البلد"، أن وزارة السياحة والآثار تضاعف من عدد حملات التفتيش خلال عيد الفطر المبارك على الفنادق والمنتجعات السياحية، من أجل التأكد من مستوي الخدمات المقدمة للرواد والزائرين والسائحين، بالإضافة إلى مدى التزام الفنادق بالتعليمات الصادرة عن الوزارة .

وأشار رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إلى فترة الاعياد تشهد إقبالا كثيفا من قبل المصريين على الفنادق والمنتجعات السياحية، وفى إطار ذلك يجرى الدفع لجان تفتيش بشكل مفاجئ على الفنادق والمنشآت السياحية للتأكد من جودة الخدمات التى تليق بكافة الزائرين.

واستطرد عامر أن من يخالف تعليمات وزارة السياحة والآثار، يطبق عليه اللوائح والقوانين، مؤكدا أن انضباط المنظومة شيئ لا خلاف عليه من الجميع، ليسعد الزوار بتجربة مميزة تليق بسمعة السياحة المصرية.

السياحة عيد الفطر المنتجعات السياحية السائحين المصريين

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