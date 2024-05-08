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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حلف اليمين الدستوري.. الصين تهنئ بوتين بتنصيبه رئيسا لروسيا للمرة الخامسة

الرئيس الروسي والرئيس
الرئيس الروسي والرئيس الصيني

هنأت الصين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على توليه منصب الرئيس الروسي، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي.

وقال جيان: "تهنئ الصين الرئيس بوتين على توليه منصبه، وقد بعث الزعيم الصيني شي جين بينج في وقت سابق برسالة إلى الرئيس بوتين يهنئه فيها على إعادة انتخابه، ونعتقد أن روسيا في عهد الرئيس بوتين ستواصل تحقيق نتائج جديدة في بناء الدولة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأشار جيان إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا، مضيفا: "بناء على توافق رؤساء الدولتين، ستواصل الصين وروسيا تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع التعاون وتعزيز الصداقة والعمل بشكل مشترك على بناء عالم عادل وجيد التنظيم".

وتم تنصيب فلاديمير بوتين رئيساً لروسيا للمرة الخامسة، حيث أقيمت مراسم تنصيبه يوم الثلاثاء. 

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الكرملين، لوكالة تاس، إن أول زيارة خارجية لبوتين كرئيس جديد ستكون للصين.

وأجرت روسيا أول انتخابات رئاسية لها لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس. 

ووفقًا للجنة الانتخابات المركزية، بعد فرز 100% من الأصوات من قبل لجان الانتخابات المحلية، تغلب الرئيس الحالي للدولة فلاديمير بوتين على منافسيه الثلاثة بنسبة 87.28% من الأصوات.

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