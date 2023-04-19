عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمنيا

وجه الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا كافة الوحدات المحلية بالمحافظة بتكثيف المرور اليومي وحملات إزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، داخل نطاق المحافظة، والتعامل معها بكل حسم.

نائب محافظ المنيا يتفقد وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أبو قرقاص المركزي

نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى الشيخ فضل التكاملي في بني مزار

من جانبه، تابع اللواء الدكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة عددا من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدد من قري مركز المنيا.

أوضح السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه تم المرور على عدد من أماكن البناء المخالفة، فى قرى بهدال وصفط الخمار  ودمشير بمركز المنيا ، وتم تنفيذ الإزالات في القرى ومتابعة تنفيذ باقي الازالات

مشددا على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملة مكبرة لإزالة التعديات فى نطاق المركز والمدينة أسفرت الحملة عن إزالة وإيقاف 14 حالة تعد بالبناء منها 6 حالات تعد بالبناء المخالف غير المرخص بمجلس قروى نواى وازالة وإيقاف حالتي تعد بالبناء المخالف على أملاك الدولة بعرب بنى خالد التابعة لمجلس قروى إبشادات وايقاف وإزالة شدة خشبية بقرية دير أبوحنس.

كما رصدت الوحدة المحلية لمجلس قروي دروة حالتي تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بقرية منشأة المغالقة وقرية دروة ورصد حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بمجلس قروى تندة وإزالة فى المهد لأعمدة خرسانية بقرية قلندول.

بالإضافة إلى ازالة وايقاف اعمال بناء بحى جنوب المدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ على مواد البناء .


كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار حملة مكبرة داخل نطاق المدينة و قرى المركز ، اسفرت عن إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف ، منها 3 حالات بناء مخالف بشارع المدينة المنورة وسوق الأربعاء وتشميع منزل مخالف بقرية القيس الى جانب فك شدة خشبية في ارض القصبي وإزالة حالة بناء مخالف في المهد بشارع مدرسة الارقم المتفرع من شارع الحرية للمرة الثانية وتشميع منزل مخالف بالشارع الثامن  بالإضافة إلى إيقاف حالة تعد بحفر أساسات وتشوين مواد بناء على ارض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرية أبوجرج وتم ردم الاساسات بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 

المنيا الوحده المحلية الأراضى الزراعية البناء المخالف التعديات على الاراضي الزراعية نائب محافظ المنيا إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه حملات ازالة عديات على الأراضي الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد السبت.. أول دولة تعلن موعد عيد الفطر المبارك

طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

أول قرار رسمي من الأهلي بشأن عقوبة إيقاف كهربا 12 مباراة

2500 جنيه رسميا|آخر سعر للذهب وعيار 21 الآن قبل ساعات من العيد

المادة 65.. لوائح الفيفا تنصف النادي الأهلي في أزمة إيقاف كهربا

البحوث الفلكية يعلن عن موعد عيد الفطر واستطلاع هلال شوال

تعليق ناري من مهيب عبدالهادي عقب الخطأ في اسم كهربا بـ بيان الاتحاد

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن عقوبة كهربا عقب مذكرة الأهلي

موضوعات متعلقة

نائب محافظ المنيا يتفقد وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أبو قرقاص المركزي

ترشيحاتنا

نتيجة مسابقة عمال بالاوقاف لعام 2022

هل تجب الفدية على تأخير قضاء رمضان حتى دخول آخر يوم؟ الإفتاء تجيب

هل انتهى رمضان؟ أمامك فرصة لإدراك ليلة القدر 29 رمضان

ملاكي.. تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على عقوبة كهربا

السيسي يوجه بمواصلة الجهود لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية وتخفيف حدتها على المواطنين

مسئول بالسياحة لصدى البلد: لجان تفتيش بالفنادق والمطاعم تزامنا مع عيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير وزن زيادة.. خطوات بسيطة لتناول كحك العيد بأمان

زي المحلات.. طريقة عمل كحك العيد بخطوات بسيطة

قبل الفطار ولا بعده.. الوقت الأمثل لممارسة الرياضة في رمضان

بعدما قتلتهم أمهم.. زوجة الأب تكرم الأطفال في قبرهم| تفاصيل

فيديو

فجر وفساد.. الحوثيون يحولون مساجد اليمن إلى غرز |فيديوجراف

أحمد السقا يكشف أسرار وكواليس مسلسل حرب

الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات عيد الفطر | شاهد

الموعد النهائي لعيد الفطر المبارك| تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ