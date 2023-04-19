حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

وجه الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا كافة الوحدات المحلية بالمحافظة بتكثيف المرور اليومي وحملات إزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، داخل نطاق المحافظة، والتعامل معها بكل حسم.

من جانبه، تابع اللواء الدكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة عددا من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدد من قري مركز المنيا.

أوضح السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه تم المرور على عدد من أماكن البناء المخالفة، فى قرى بهدال وصفط الخمار ودمشير بمركز المنيا ، وتم تنفيذ الإزالات في القرى ومتابعة تنفيذ باقي الازالات

مشددا على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملة مكبرة لإزالة التعديات فى نطاق المركز والمدينة أسفرت الحملة عن إزالة وإيقاف 14 حالة تعد بالبناء منها 6 حالات تعد بالبناء المخالف غير المرخص بمجلس قروى نواى وازالة وإيقاف حالتي تعد بالبناء المخالف على أملاك الدولة بعرب بنى خالد التابعة لمجلس قروى إبشادات وايقاف وإزالة شدة خشبية بقرية دير أبوحنس.

كما رصدت الوحدة المحلية لمجلس قروي دروة حالتي تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بقرية منشأة المغالقة وقرية دروة ورصد حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بمجلس قروى تندة وإزالة فى المهد لأعمدة خرسانية بقرية قلندول.

بالإضافة إلى ازالة وايقاف اعمال بناء بحى جنوب المدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ على مواد البناء .



كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار حملة مكبرة داخل نطاق المدينة و قرى المركز ، اسفرت عن إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف ، منها 3 حالات بناء مخالف بشارع المدينة المنورة وسوق الأربعاء وتشميع منزل مخالف بقرية القيس الى جانب فك شدة خشبية في ارض القصبي وإزالة حالة بناء مخالف في المهد بشارع مدرسة الارقم المتفرع من شارع الحرية للمرة الثانية وتشميع منزل مخالف بالشارع الثامن بالإضافة إلى إيقاف حالة تعد بحفر أساسات وتشوين مواد بناء على ارض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرية أبوجرج وتم ردم الاساسات بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

