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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني يستولى على كمية ضخمة من أسلحة الدعم السريع بمخزن الجبل..فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نقل عدد من وسائل الإعلام الإقليمية مقطع فيديو يكشف حجم الأسلحة التي استولى عليها الجيش السوداني، وذلك بعد أن أستطاع السيطرة على أحد مخازن الأسلحة الضخمة التابعة لميليشيات الدعم السريع. 

 

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=590071866522783&external_log_id=990d7576-3c84-4b76-924b-2f3a4d2ce3bb&q=%D8%AC%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9

وجاءت الأنباء، أن المخزن كان عبارة عن أمكان داخل جبل، ويمتلئ بحجم كبير من الأسلحة، ولكن دون الكشف عن مصادر تلك الأسلحة وتفاصيلها، وتأتي تلك التحركات في إطار خطة الجيش السوداني لتجفيف منابع الدعم العسكري لقوات الدعم السريع، وذلك عبر فرض حظر طيران حول حدود السودان، ومراقبة الحدود البرية، مع الاستيلاء على مخازن الأسلحة الداخلية التابعة له.

 

السودان الدعم السريع مخزن أسلحة قوات الجيش

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