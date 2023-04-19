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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني يعلن التصدي لهجمات ميليشيا الدعم السريع وتكبيدهم خسائر فادحة

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية ،اليوم الأربعاء، عن مهاجمة عناصر من ميليشيا الدعم السريع المتمردة فجر اليوم عدد من المواقع بمحيط القيادة، وتم التصدي للهجوم وتكبيد العدو خسائر والسيطرة على كميات من الذخائر وعدد من الرشاشات المتوسطة والخفيفة والأسلحة الشخصية و24 سيارة لاندكروزر.

وأعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، عن مهاجمة المليشيا المتمردة قوات الحرس الجمهوري بعد الظهر وتمكنت قواتنا من صدها وإلحاق خسائر كبيرة بالمتمردين.

وقامت المليشيا المتمردة بنهب البنك المركزي فرع شارع البلدية، وأضرمت فيه النيران، طاردتها قواتنا وتمكنت من القبض على بعض المسروقات وهي مبالغ مالية طائلة تم التحفظ عليها لتسلم لرئاسة البنك.

وقالت القيادة إن المشيليا  المتمردة وضعت يدها منذ اندلاع التمرد على عدد من المقرات الحكومية، وزارة مجلس الوزراء السوداني ووزارة الداخلية والسجل المدني ويتم استغلال هذه الأعيان المدنية في إدارة أنشطتها القتالية، كما قامت بالاستيلاء على عدد من مخزن السلاح من مراكز الشرطة، بجانب التعدي على مقار البعثات الدبلوماسية.
 

مجلس الوزراء البنك المركزي القوات المسلحة الشرطة المركزى وزارة الداخلية

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