حبس خادمة وزوجها سرقا أموال ومجوهرات من سكن أجنبية بالمعادى

قررت نيابة المعادي الجزئية، حبس خادمة وزوجها، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة أموال اجنبية ومحلية ومجوهرات من داخل شقة إحدى السيدات الأجانب بالمعادي.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد استعانت سيدة أجنبية مقيمة بالمعادي بخادمة من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية، إلا أنها اكتشفت عقب انتهاء عملها سرقة أموال ومجوهرات، ونجح رجال مباحث القاهرة في القبض على المتهمة وزوجها، وهو صاحب التطبيق الإلكتروني.

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول وتعمل بخدمة العملاء بإحدى شركات التوظيف مقيمة بدائرة القسم، قررت باكتشافها سرقة مبلغ مالى عبارة "عملات محلية وأجنبية" ومشغولات ذهبية من داخل مسكنها.

وأكدت تردد عدد من العاملات للقيام بأعمال النظافة، تعرفت عليهن من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى، أمكن التوصل إلى المسئول عن التطبيق الإلكتروني، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وأن زوجته وراء ارتكاب الواقعة.

تم استهدافها وضبطها، واعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" إبان عملها طرف المجنى عليها بالاتفاق مع زوجها، وأقرت باستبدال المبلغ المالى من العملة الأجنبية للمحلية، وأيد زوجها أقوالها.

تم بإرشادهما ضبط جميع المشغولات الذهبية ومبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المُبلغة تعرفت على المتهمة والمضبوطات، واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.