الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور

استقبل نيافة الأنبا جابرييل أسقف النمسا، كلوديا بلاكولم وزيرة الدولة الفيدرالية بالنمسا، وذلك بكاتدرائية "عذراء الزبتون" مقر المطرانية في العاصمة ڤيينا.

مساهمة الكنيسة في المجتمع

قامت الوزيرة بجولة في الكاتدرائية، مصحوبًا بعرض موجز لتاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووجودها في النمسا، والنمو الحادث فيها، وعلاقاتها المسكونية.

تناول اللقاء أيضًا تسليط الضوء بشكل خاص على مساهمة الكنيسة في المجتمع، والجهود المبذولة في خدمة الشباب والعائلات داخل الكنيسة.

وفي نهاية الزيارة دونت الوزيرة كلمة في سجل كبار الزوار.