حفيد الفايكنج يصل القاهرة لتدريب الأهلي في ذلك الموعد!!
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية

أمطار خفيفة بالإسكندرية
أمطار خفيفة بالإسكندرية
أحمد بسيوني

شهدت مدينة الإسكندرية فجر اليوم سقوط أمطار متوسطة غربي المدينة، في تمام الساعة 3 فجرًا بمناطق العجمي والكيلو 21، دون تأثير يذكر على الشوارع.

ومنذ قليل، سقطت أمطار خفيفة على حي غرب والجمرك ومحرم بك بوسط الإسكندرية.

وقد عقد اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة، لمناقشة خطط واستعدادات استقبال موسم الأمطار والنوات.

وخلال الاجتماع، شدد اللواء "محمود نافع" على ضرورة رفع درجة الجاهزية بكافة المحطات والشبكات والالتزام بتنفيذ خطط التطهير والصيانة الدورية، مع التأكد من كفاءة المعدات والسيارات والأطقم الفنية للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

كما أكد على أهمية التنسيق المستمر مع محافظة الإسكندرية والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة وتقليل الآثار الناجمة عن النوات، موجهًا بمتابعة غرف العمليات على مدار الساعة وتكثيف الجهود الميدانية للتعامل مع أي طارئ في حينه.

وأوضح أن الشركة تضع خطة متكاملة تعتمد على الانتشار السريع للمعدات في النقاط الساخنة، والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة من المواطنين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة خلال موسم الشتاء.


 


 

