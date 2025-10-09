أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية فجر اليوم سقوط أمطار متوسطة غربي المدينة، في تمام الساعة 3 فجرًا بمناطق العجمي والكيلو 21، دون تأثير يذكر على الشوارع.

ومنذ قليل، سقطت أمطار خفيفة على حي غرب والجمرك ومحرم بك بوسط الإسكندرية.

وقد عقد اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة، لمناقشة خطط واستعدادات استقبال موسم الأمطار والنوات.

وخلال الاجتماع، شدد اللواء "محمود نافع" على ضرورة رفع درجة الجاهزية بكافة المحطات والشبكات والالتزام بتنفيذ خطط التطهير والصيانة الدورية، مع التأكد من كفاءة المعدات والسيارات والأطقم الفنية للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

كما أكد على أهمية التنسيق المستمر مع محافظة الإسكندرية والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة وتقليل الآثار الناجمة عن النوات، موجهًا بمتابعة غرف العمليات على مدار الساعة وتكثيف الجهود الميدانية للتعامل مع أي طارئ في حينه.

وأوضح أن الشركة تضع خطة متكاملة تعتمد على الانتشار السريع للمعدات في النقاط الساخنة، والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة من المواطنين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة خلال موسم الشتاء.







