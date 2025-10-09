هيئة البث الإسرائيلية: محادثات اليوم التالي في غزة لم تبدأ بعد

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة على المفاوضات، أن محادثات “اليوم التالي في غزة” لم تبدأ بعد، رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصر والولايات المتحدة وقطر، والذي يمثل المرحلة الأولى من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت المصادر أن التركيز الحالي ينصب على تنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار، والإفراج المتبادل عن الأسرى، وفتح الممرات الإنسانية لتدفق المساعدات إلى القطاع، مؤكدة أن النقاشات حول الترتيبات السياسية والإدارية لما بعد الحرب لا تزال مؤجلة إلى حين تثبيت الهدنة وضمان التزام الأطراف بها.

وأشارت هيئة البث إلى أن هناك خلافات داخلية في الحكومة الإسرائيلية بشأن طبيعة المرحلة التالية، إذ يدفع بعض الوزراء باتجاه فرض إدارة أمنية إسرائيلية مؤقتة في غزة، بينما يرى آخرون أن تولي إدارة مدنية فلسطينية، بإشراف عربي ودولي، سيكون أكثر استقراراً وأقل تكلفة لإسرائيل.

من جانبها، تؤكد القاهرة والدوحة وواشنطن أن العمل جارٍ لتشكيل آلية دولية مشتركة تشرف على تنفيذ الاتفاق، وتضمن منع عودة التصعيد العسكري، تمهيداً لبدء مباحثات المرحلة الثانية المتعلقة بإعادة الإعمار وترتيبات الحكم المدني في القطاع.

ويأتي هذا التطور في وقت تسود فيه حالة من الترقب في الأوساط السياسية الإسرائيلية والفلسطينية، مع دعوات متزايدة من الأطراف الدولية إلى الانتقال السريع نحو “اليوم التالي للحرب” لضمان عدم انهيار الهدنة ووقف دوامة العنف المستمرة منذ أكثر من عام.