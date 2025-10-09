قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حفيد الفايكنج يصل القاهرة لتدريب الأهلي في ذلك الموعد!!
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

هيئة البث الإسرائيلية: محادثات اليوم التالي في غزة لم تبدأ بعد

مشاهد من طوفان الأقصى
القسم الخارجي

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة على المفاوضات، أن محادثات “اليوم التالي في غزة” لم تبدأ بعد، رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصر والولايات المتحدة وقطر، والذي يمثل المرحلة الأولى من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت المصادر أن التركيز الحالي ينصب على تنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار، والإفراج المتبادل عن الأسرى، وفتح الممرات الإنسانية لتدفق المساعدات إلى القطاع، مؤكدة أن النقاشات حول الترتيبات السياسية والإدارية لما بعد الحرب لا تزال مؤجلة إلى حين تثبيت الهدنة وضمان التزام الأطراف بها.

وأشارت هيئة البث إلى أن هناك خلافات داخلية في الحكومة الإسرائيلية بشأن طبيعة المرحلة التالية، إذ يدفع بعض الوزراء باتجاه فرض إدارة أمنية إسرائيلية مؤقتة في غزة، بينما يرى آخرون أن تولي إدارة مدنية فلسطينية، بإشراف عربي ودولي، سيكون أكثر استقراراً وأقل تكلفة لإسرائيل.

من جانبها، تؤكد القاهرة والدوحة وواشنطن أن العمل جارٍ لتشكيل آلية دولية مشتركة تشرف على تنفيذ الاتفاق، وتضمن منع عودة التصعيد العسكري، تمهيداً لبدء مباحثات المرحلة الثانية المتعلقة بإعادة الإعمار وترتيبات الحكم المدني في القطاع.

ويأتي هذا التطور في وقت تسود فيه حالة من الترقب في الأوساط السياسية الإسرائيلية والفلسطينية، مع دعوات متزايدة من الأطراف الدولية إلى الانتقال السريع نحو “اليوم التالي للحرب” لضمان عدم انهيار الهدنة ووقف دوامة العنف المستمرة منذ أكثر من عام.

غزة شرم الشيخ حماس

محمود العسيلي وزوجته

البطاطس

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل رول البيض بالخضار..

