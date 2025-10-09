قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حفيد الفايكنج يصل القاهرة لتدريب الأهلي في ذلك الموعد!!
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
توك شو

أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل

البرد
البرد
البهى عمرو

تشهد هذه الأيام ارتفاعا في نسب الإصابة بنزلات البرد بين المواطنين، وذلك بسبب تغير الفصول، وأن البلاد في فصل الخريف الذي يوصف بتغير الأحوال الجوية فيه، تكثر فيها الأمراض التنفسية كل عام، وليس هذا العام فقط.

ويتساءل الكثير من المواطنين: هل الإصابة بنزلات البرد المصاحبة لتكسير في الجسم، والإصابة التي تستمر لأكثر من 4 أيام، أمر طبيعي؟ أم يستلزم الذهاب لـ الطبيب؟

وأكد الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أننا الآن في موسم العدوى الفيروسية، حيث تنتشر الأمراض التنفسية والصدرية بكثرة خلال هذه الأيام، تحديدا فصل الخريف.

وقال رئيس قسم الصدر، خلال حواره ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن موسم فيروس الإنفلونزا ينتشر خلال هذه الفترة، وبعض المواطنين الآن مصابون بأدوار البرد.

ونصح المواطنين بتناول لقاحات الإنفلونزا، مؤكدا أن التطعيمات الجديدة للسلالات الجديدة وصلت مصر، وعلى الجميع أن يعلم أن أعراض فيروس كورونا أصبحت مشابهة للإنفلونزا.

دور الإنفلونزا يصاحب الشخص من 3 إلى 4 أيام

وأشار إلى أن دور الإنفلونزا يصاحب الشخص من 3 إلى 4 أيام، وإذا كان الدور أصاب الشخص أكثر من ذلك المدة يجب الذهاب للطبيب لمعرفة السبب، هل هناك عدوى بكتيرية، أو مضاعفات.

ولفت إلى أن الحصول على تطعيم الإنفلونزا يكون للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، وكبار السن ممن هم فوق الـ 70 عام، وأصحاب الأمراض المناعية.

كما قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة ورئيس قسم المناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الأمراض التنفسية تنتشر في فصل الخريف بكثرة عن فصل الشتاء، موضحًا أن الفيروسات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر تنتشر بكثرة.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، أن الشهر الحالي مشهور بالتقلبات الجوية، والارتفاعات والانخفاضات بدرجات الحرارة، ففي هذه الفترة نشهد موسم نشاط العدوى التنفسية.

وطالب المواطنين خلال هذه الفترة بالحصول على لقاح الإنفلونزا، وذلك مع قرب العام الدراسي  الجديد، والتجمعات الكبيرة التي تتم ينتج عنها ارتفاع كبير في نسب الإصابة بالأمراض التنفسية.

الإنفلونزا أقوى من كورونا
ولفت إلى أن الفترة الحالية نشهد إصابات بالبرد والإنفلونزا وكورونا، مؤكدا أن الأشد في الثلاثة هو الإنفلونزا وليس كورونا، حيث إن فيروس الإنفلونزا له نسب وفيات عالمية، وله مضاعفات تنفسية على الرئة.

وأوضح أن لقاح الإنفلونزا يعطي حماية المواطنين من الأمراض التنفسية بنسبة تصل إلى 80%.

وحذر  من التواجد في التجمعات، وعدم النظافة الشخصية، وتناول الوجبات غير الصحية، مطالبا بتقوية المناعة من خلال الأغذية الطبيعية.

الانفلونزا جمال شعبان لقاحات الانفلونزا فيروس كورونا كورونا

