كنز للقلب .. جمال شعبان ينصح بتناول التوت الأسود لهذه الأسباب

يفضل بعض الأشخاص تناول التوت الأسد لمذاقه الرائع، ولفوائده المذهلة، حيث أشارت التقارير الطبية أن التوت الأسود يستخدم في حالات مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وسرطان الفم والعديد من الحالات الأخرى.

وأكد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، على فوائد التوت الأسود الصحية.

فوائد التوت الأسود

وقال الدكتور جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن التوت الأسود يمنع جلطات القلب، والوقاية من تصلب الشرايين.

فوائد الترمس

وكان أشار شعبان عبر حسابه، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، أن الترمس له فوائد صحية عديدة، حيث يحتوى على الثيامين والريبوفلافين وفيتامين سي والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والحديد والزنك ومن أغنى مصادر البروتين والألياف النباتية.