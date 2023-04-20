تركيا.. زلزال جديد يضرب ولاية ألازيغ

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم عن وقوع زلزال جديد في ولاية ألازيغ.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال الذي ضرب الولاية كان بقوة 4.6 ريختر.

وقد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في وقت سابق، عن وقوع زلزال جديد في منطقة جوكسون بـ كهرمان مرعش.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع علي عمق 7.71 كم تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذر رئيس فرع أزمير لغرفة المهندسين المدنيين التركية، إليم أولوتاس أياتار، من وقوع زلزال عنيف في أزمير، قائلا إنه حتى لو لم يكن الزلزال بقوة زلزال كهرمان مرعش، فإن الضرر الذي سيحدث سيكون متشابها.

يشار إلى أنه بعد الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة في كهرمان مرعش في 6 فبراير الماضي، حدث ذعر من الزلازل في العديد من المدن في تركيا.