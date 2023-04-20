عبد الملك: أتوقع فوز الأهلي على الرجاء بفارق هدف واحد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن مبادرة "تعالوا نشجع صح" ولابد أن يكون هناك ضوابط يتم وضعها لنجاح المبادرة التوعوية للجماهير المصرية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "أكون سعيد للغاية بوجود الجماهير في المدرجات وعندما كنت لاعبًا كنت أستمتع بوجودهم، ولعبت في أندية شعبية وكذلك فرق مؤسسات، الفارق كبير للغاية، والجيل الحالي سوف يستفيد كثيرا من عودة الجمهور بسعة كاملة، للتعود على تلك الأجواء في الملاعب الإفريقية والعربية".

وأضاف: "هناك بعض الأمور غير المفهومة في العقوبة الصادرة ضد كهربا، وهناك تصريحات متضاربة بشأن إيقاف العقوبة حال التظلم، رغم أن الزمالك سبق وتعرض لنفس الأزمة وقدم تظلم ولم يتم إيقاف العقوبة".

وتابع: "كهربا موفق في الفترة الأخيرة مع الأهلي وهو أحد العناصر الهجومية المميزة مع مارسيل كولر، وكان له دورا في الفوز بكأس مصر بعدما سجل هدف التعادل في بيراميدز".

وأكمل: "فريق الرجاء لديه شراسة على ملعبه، ولديه عناصر مميزة، لكن لديهم عيوب في خط الدفاع، والأهلي مطالب بالضغط القوي واستغلال عاملي الارض والجماهير، وتدارك أخطاء الموسم الماضي لأن الأهلي فاز في القاهرة بنتيجة 2-1، واضاع الفريق المغربي انفراد في آخر الدقائق".

وزاد: "حسين الشحات يقدم مستوى جيد مع الأهلي ومنذ عودته بعد الاصابة فهو من أفضل اللاعبين، كما أن مارسيل كولر نجح في التعامل مع بيرسي تاو وجعله يقدم مستوى جيد، ومحمد شريف أيضا بدأ يستعيد حاسة التهديف".

وأردف: "اتوقع فوز الأهلي على الرجاء بفارق هدف، ولكن المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات".

وتطرق للحديث عن الزمالك، وقال: "التعادل أمام المقاولون مخيب للآمال، ولكن اوسوريو تحدث بشكل جيد وهو يعلم الكثير من الأمور عن الحالة التي يمر بها الفريق، ولاعبي الزمالك ارتكبوا اخطاء ساذجة في الدقائق الأخيرة، والأمور اصبحت صعبة في الوصول للمركز الثاني".

وأضاف: "اوسوريو بدأ يعمل على تجديد دوافع لاعبي الزمالك، والمدرب طالب اللاعبين باللعب بجماعية والتعاون بينهم، والزمالك سنحت له فرصة في اخر لقاء المقاولون وتم اضاعتها عن طريق يوسف نبيه، وهذه الفرصة كادت تقتل المباراة وكانت سترفع النتيجة إلى 3-1".

وأشار إلى أن يوسف اسامة نبيه وقع لنادي بيراميدز في الفترة القانونية، وهو خسارة فادحة للزمالك لأنه لاعب واعد، وقدم مستوى جيد في الموسم الماضي وبدأ الموسم الحالي بشكل جيد لكنه ابتعد تماما عن المستوى المعروف عنه".