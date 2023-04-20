حفاظًا على حياة المواطنين.. إزالة الأجزاء الخطرة بعقار في حي الجمرك

شهد حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية سقوط أجزاء من عقار بشارع مصطفى باشا العرب، وذلك دون إصابات أو خسائر بشرية.

وتابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك إزالة الأجزاء الخطرة من العقار الكائن ٥ مصطفى باشا العرب، حيث توجهت مباشرة إلى العقار وذلك فور ورد بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من العقار، في حضور الإدارات المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الأيلة للسقوط حفاظا على سلامة المواطنين.

وبالمعاينة، تبين أن العقار عبارة عن دور أرضي و 3 أدوار علوية وخالٍ من السكان، وصادر له قرار هدم و تبين سقوط سقف شقة بالدور الثالث ووجود شروخ بالحوائط تمثل خطورة على المارة.

فأصدرت المهندسة نهى خليفة تعليماتها الفورية بإزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بالعقار حفاظًا على سلامة المواطنين، والذي تم في الحال، وشددت على سرعة إزالة الردم.