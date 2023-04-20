غلق وتشميع 4 منشآت وإعدام مواد غذائية غير صالحة شرقي الإسكندرية

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الاسكندرية، إن الحي بالتعاون مع الجهات المعنية شن حملة مفاجئة مكبرة بمنطقتي كفر عبده وسموحة بنطاق الحي ، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين ، لإزالة الإشغالات والنظافة، والوقوف على تطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخـاص بـالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي .



وتوجهت الحملة إلى شارع خليل الخياط وشارع الإسماعيلية وشارع محمد صفوت وشارع سانت جيني بمنطقة كفر عبده وأبراج المصطفى وشارع الطيار محمود شكري بمنطقة سموحة، وتم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات ، وتم فتح الطريق أمام المرور والمارة ، والتحفظ على الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى ، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

وأسفرت الحملة عن قیام الطب البيطري بإعدام ٧.٥ كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وقيام تفتيش أغذية شرق بتحرير ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية وعدم تطبيق اشتراطات صحية وإعدام ١٠ كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقيام السلامة والصحة المهنية بتحرير ١٠ محاضر ، وقيام إدارة رخص المحلات بغلق وتشميع ٤ منشئات ، ١ مخبز ، و ٣ مقاهي إدارة بدون ترخيص .



كما قامت إدارة إشغال الطريق بالحي بالتحفظ على ١٤٠ حالة إشغال متنوعة، بالإضافة إلى قيام إدارة تموين شرق بتحرير ٥ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية ، وقيام القوى العاملة بتحرير ٩ إنذارات ، وقيام الصرف الصحي بتحصيل ٣ آلاف جنيه مديونيات .



جاء ذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي، ومازن البراجة وأيمن عادل أعضاء المكتب الفني للمحافظ ، ومحمد صلاح مدير عمليات شرق بشركة نهضة مصر، والتدخل السريع محافظة، وممثلي شركة نهضة مصر ، وإدارات المتابعة الميدانية وإشغال الطريق وممثلي الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وشركة الصرف الصحي وصرف صحي شرق، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية ومسئول الإعلام والعضو القانوني ، ولجنة الغلق ووحدة الإزالة والتحفظ والإيرادات ورخص المحلات.