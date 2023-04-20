عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع 4 منشآت وإعدام مواد غذائية غير صالحة شرقي الإسكندرية

حملات مكبرة بحي شرق
حملات مكبرة بحي شرق الإسكندرية لإزالة الإشغالات

قال اللواء أحمد حبيب  رئيس حي شرق بمحافظة الاسكندرية، إن الحي بالتعاون مع الجهات المعنية شن حملة مفاجئة مكبرة بمنطقتي كفر عبده وسموحة بنطاق الحي ، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين ، لإزالة الإشغالات والنظافة، والوقوف على تطبيق قرار المهندس  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخـاص بـالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي .


وتوجهت الحملة إلى شارع خليل الخياط وشارع الإسماعيلية وشارع محمد صفوت وشارع سانت جيني بمنطقة كفر عبده وأبراج المصطفى وشارع الطيار محمود شكري بمنطقة سموحة، وتم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات ، وتم فتح الطريق أمام المرور والمارة ، والتحفظ على الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى ، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

مياه الإسكندرية تواصل التعاون مع المجتمع المدني للوصول بالخدمة للفئات الأشد احتياجاً

وكيل أوقاف الإسكندرية يجوب مساجد المحافظة لمتابعة استعدادات صلاة عيد الفطر

وأسفرت الحملة عن قیام الطب البيطري بإعدام ٧.٥ كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وقيام تفتيش أغذية شرق بتحرير ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية وعدم تطبيق اشتراطات صحية وإعدام ١٠ كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقيام السلامة والصحة المهنية بتحرير ١٠ محاضر ، وقيام إدارة رخص المحلات  بغلق وتشميع ٤ منشئات ، ١ مخبز ، و ٣ مقاهي إدارة بدون ترخيص .


كما قامت إدارة إشغال الطريق بالحي بالتحفظ على ١٤٠ حالة إشغال متنوعة،  بالإضافة إلى قيام إدارة تموين شرق بتحرير ٥ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية ، وقيام القوى العاملة بتحرير ٩ إنذارات ، وقيام الصرف الصحي بتحصيل ٣ آلاف جنيه مديونيات . 


جاء ذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي،  ومازن البراجة وأيمن عادل أعضاء المكتب الفني للمحافظ ، ومحمد صلاح مدير عمليات شرق بشركة نهضة مصر، والتدخل السريع محافظة، وممثلي شركة نهضة مصر ، وإدارات المتابعة الميدانية وإشغال الطريق وممثلي الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وشركة الصرف الصحي وصرف صحي شرق، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية ومسئول الإعلام والعضو القانوني ، ولجنة الغلق ووحدة الإزالة والتحفظ والإيرادات ورخص المحلات.

الاسكندرية الإجراءات الاحترازية الطب البيطري شكاوى المواطنين محافظ الاسكندرية الأسواق العشوائية مصطفى مدبولي المجتمع المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد الجمعة أم السبت؟.. السعودية تحسم الأمر

في هذا الموعد| الافتاء تعلن استطلاع هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

رياح وأمطار بعد ساعات .. مفاجأة سارة من الأرصاد لعشاق الشتاء

دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر 2023

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت في هذه الحالة.. ودار الإفتاء تحسم

دولة عربية تعلن عيد الفطر السبت .. وبعد ساعات مصر تحسم الجدل

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب مصر في عيد الفطر

هل ليلة القدر الآن 29 رمضان؟..معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد ساعتين

ترشيحاتنا

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الخميس 20 أبريل 2023

بعد الإفراج عن أعلاف بـ82 مليون دولار.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون

عيد الفطر 2023 .. علي جمعة يكشف وقت التكبير وصيغته الصحيحة

قتلوه في قعدة أصحاب.. تحقيقات موسعة حول جريمة شقة 6 أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بس البرتقال.. 15 مصدر غير متوقع لفيتامين سي

الأطفال بيخافوا منها.. أمريكية تشوه وجهها بشكل مرعب.. وصور تكشف شكلها قبل

لن تصدق .. المشي بهذه الطريقة يحميك من مرض خطير

لن تصدق وزنه.. شاهد أثقل قط في العالم يثير الدهشة

فيديو

غيرت شكل أنفها .. شاهد صور رنا رئيس قبل الشهرة

اللي يقول المسلسل مش ناجح غبي.. منة فضالي تكشف أسرار "جعفر العمدة"

تجاهلت مساعدتي في عملية بالقلب| تسريب صوتي لوالد هيفاء وهبي .. فيديوجراف

سقوط أمطار بعدة مناطق .. تفاصيل حالة الطقس في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ