مياه الإسكندرية تواصل التعاون مع المجتمع المدني للوصول بالخدمة للفئات الأشد احتياجاً

استقبل المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، عددًا من ممثلي المجتمع المدني بمحافظة الإسكندرية، لبحث كيفية خدمة أهلنا من الأسر رقيقة الحال بالقرية بقرية أبيس الأولى، شرقي الإسكندرية.



وقال المهندس أحمد جابر، إن قرية أبيس الأولى من القرى ذات الكثافة السكانية العالية وتستهدف شركة مياه الإسكندرية الوصول بالخدمة إلى أكبر عدد ممكن من السكان بأطراف القرية.

وأضاف أن الاجتماع تناول عرض مشروع مد خط مياه بالقرية بطول مواسير الف ومترين وقطر 4 بوصات، عبارة عن 8 شوارع، حيث يخدم المشروع في هذه المرحلة 80 أسرة وتبلغ التكلفة الإجمالية 377128 جنيهاً.



وأكد جابر أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية حريصة على مُواصلة التعاون مع المجتمع المدني من أجل الوصول بالخدمة لكافة فئات المجتمع، وكذلك للتخفيف من أعباء الحياة عن كاهل الأسر الأشد إحتياجاً.



وأشار إلى تعاون شركة مياه الشرب بالإسكندرية مع المجتمع المدني من خلال إدارة المشاركة المجتمعية المتخصصة في هذا الشأن، حيث بلغت مشاركة عدد من الجمعيات الأهلية 211 ألفًا من تكلفة المشروع.