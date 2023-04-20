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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رئيس قصور الثقافة يوجه بزيادة عدد العروض المنتجة بنوادي مسرح الإسكندرية

صدى البلد

وجه الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بزيادة عدد العروض المنتجة بنوادي مسرح فرع ثقافة الإسكندرية خلال الموسم المسرحي الحالي.

وقال رئيس الهيئة: نقدر ونثمن دور المسرح السكندري وتجربة نوادي المسرح به وتميزه، ودعما لشباب نوادي المسرح بالمحافظة، فقد وجهنا بزيادة عدد العروض المنتجة بفرع ثقافة الإسكندرية وفقا لما استقر عليه رأي لجنة مشاهدة ومناقشة العروض.

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كانت لجنة مشاهدة ومناقشة مشاريع نوادي المسرح بفرع ثقافة الإسكندرية اكتفت بعدد 10 عروض وفق التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للمسرح، وكانت ترى أن هناك 9 عروض أخرى تستحق الإنتاج ولكنها التزمت بتعليمات الجهة المنتجة وهي الإدارة العامة للمسرح، وبالعرض على رئيس الهيئة وجه بالتوسع في عدد العروض المنتجة بالإسكندرية وإضافة العروض المستحقة وفق رأي اللجنة ليصبح عدد التجارب المنتجة 19 عرضا مسرحيا؛ نظرا لزخم مشاريع العروض المقدمة بفرع ثقافة الإسكندرية، وحفاظا على زخم هذه التجربة.

قصور الثقافة وزارة الثقافة نوادي المسرح الهيئة العامة لقصور الثقافة ثقافة الاسكندريه قرى حياة كريمة الفنان هشام عطوة

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