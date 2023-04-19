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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ثقافة

نقاد عن الدراما الرمضانية: رصد للسلبيات وجمع للمشتركات الإنسانية

صدى البلد

عقدت لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثربولوجيا بالمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة “الدراما الرمضانية وثقافة المجتمع”.

أدار الندوة الدكتور أحمد مجدي حجازي، مقرر اللجنة، وشارك بها الناقد السينمائي عصام زكريا، والدكتورة سهير عبد السلام حنفي، أستاذ الفلسفة السياسية وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور حامد عبده الهادي أحمد، أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الزقازيق.

وقد بدأ الناقد عصام زكريا حديثه بالتركيز على أربع دوائر للفن، أولاها الدائرة الفردية، وهي الخاصة بالإنسان ذاته، ثم تأتي الدائرة الثانية، وهي الاجتماعية، مؤكدًا فكرة أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، مشيرًا إلى أن الكثير من الأساطير المصرية تحدثت عن فكرة الجماعة، ومن أشهرها أسطورة إيزيس وأوزوريس التي تتحدث عن نشأة مصر ونشأة المصريين وعلاقتهم بعضهم ببعض، وليس بالضرورة أن يمدح الفن الإنسان أو المجتمع، وإنما قد يركز على النقد للظواهر السلبية في المجتمع.

ووتابع: “أما الدائرة الثالثة فهي الدائرة الجانب الإنساني، أو الحس البشري، إذ إن هناك مشتركات بين الناس، مثلما يحدث حين نشاهد فيلمًا من دولة أخرى فنتأثر به، ما يدل على أن الجزء الإنساني يتأثر بالدراما التي تركز على الحياة، وتخاطب الجانب الوجداني في الإنسان”.

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وواضح أن أما الدائرة الرابعة هي الدائرة الروحية، وعلاقة الإنسان بالكون، فالإنسان يبدأ كفرد ثم يفكر في الكون، والأسئلة الوجودية والفلسفية، فالعمل الفني الجيد يخاطب الدوائر الأربع مجتمعة من خلال القالب الفني الذي يختاره المبدع، واضعًا فيه رؤيته الفنية.

وتحدثت الدكتورة سهير عبد السلام عن رسالة الفن السامية، وكيف كانت قبل الثمانينيات هي الهدف الرئيس من الفن، وكان أصحاب هذا الرأي يلزمون رواد الأوبرا بالدخول بالملابس الرسمية احترامًًا وتقديرًا لمثالية الفن، وذلك الدور الأخلاقي الذي تمثله رسالة الفن.

وقالت: “وجاءت الدراما بعد تلك الحقبة لتسلط الضوء على السلبيات وقضايا المجتمع”، مستشهدة بمسلسل “هي والمستحيل” الذي قامت ببطولته الفنانة صفاء أبو السعود والفنان محمود الحديني، والذي عالج قضية الأمية لدى المرأة، من خلال قصة الفتاة التي لم تتعلم، وحين فشلت في زواجها قررت أن تتعلم ونجحت، وصار لها شأن، فكان هذا المسلسل سببًا في اتجاه عدد كبير من النساء إلى استكمال تعليمهن، وهذا يؤكد دور الفن ورسالته في مخاطبة المجتمع وإلقاء الضوء على المشاكل الكبرى ومحاولة حلها، كقضية القضاء على الأمية.

وأضافت أن من المسلسلات التي اهتمت بقضايا المجتمع المسلسلات الوطنية ودورها الإيجابي في بث روح الانتماء داخل نفوس الناس، وتأصيل هويتهم الوطنية، مسلسل “الاختيار”، و”الكتيبة 101”.

وترى “عبد السلام” أن المرأة المصرية ما زالت مهضومة الحق في الدراما المصرية، والتي لا تصور المرأة على حقيقتها، كنموذج مكافح وناجح ويضطلع بكثير من الأعباء، كما تحفظت على تلك الصورة التي تصدرها الدراما للشارع المصري وللحارة، في حين أن الدراما في بلد مثل أمريكا أو تركيا لا تصدر سوى الصورة الجيدة للمجتمع، مع إغفال تصوير السلبيات.

وركز الدكتور حامد عبده الهادي على العادات في المجتمع المصري، وكيف استغلتها الدراما، معرفًا العادة بأنها فعل إنساني هدفه استمرارية المجتمع وتجاوز الإحباط الذي يمر به المجتمع، وتتغير العادات ببطء شديد، لتواكب المستحدثات الموجودة بالمجتمع، ضاربًا المثل بفانوس رمضان، والذي كان يستخدم لتزيين الشوارع في رمضان قبل ظهور الكهرباء واستخدامها في الإضاءة، ولكن بعد ظهور الكهرباء تطورت الفكرة، وصارت تستخدم كبديل عن الفوانيس التقليدية.

وتابع: “كما أن شهر رمضان قد استخدم كنوع من التقويم، فحين يسأل الناس عن أمر ما يقولون بعد رمضان، أو قبل رمضان”.

وذكر أن الدراما عرضت الكثير من العادات الرمضانية كالأكلات والأغاني، وغيرهما.

ودعا الهادي قطاع الكهرباء للبحث عن وسائل لترشيد الطاقة لأن الناس لا يعبأون بكم يستهلكون من الكهرباء خلال شهر رمضان.

رمضان المجلس الأعلى للثقافة الاعلى للثقافة هشام عزمى علم الاجتماع الدراما الرمضانية الناقد عصام زكريا ثقافة المجتمع

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