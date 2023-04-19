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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

"إينولا" و"دراما الشحاذين" في ثالث أيام عروض نوادي المسرح ببورسعيد

صدى البلد

استمرت عروض نوادي المسرح الإقليمي ببورسعيد، حيث شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، أمس الثلاثاء، عرضين جديدين ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

بدأت العروض بمسرحية "إينولا"، ‏تأليف عيسى جمال الدين، موسيقى واستعراضات وإخراج بيشوي عماد إسحق، وتدور الأحداث حول الحرب العالمية الثانية بكل ما فيها من مشاعر إنسانية، كما يناقش العرض قضية لماذا يقتل الإنسان أخيه الإنسان والأمنيات أن يعم السلام.

العرض إضاءة شادي عزت، ديكور كيرلس ناجي شكري، ملابس ومكياج يوستينا نعيم عزمي، أداء تمثيلي محمد حسن، مينا سمير، ليلى محمد، معتز الجزار، محمد محسن، أبانوب عادل، جيسكا فادي، سوسنا عماد، ياسمين أحمد، روجينا مجدي، مريم محمد، دميانا بشارة.

أعقبه العرض المسرحي "دراما الشحاذين" تأليف بدر محارب وإخراج عبد الرحمن وحيد، إضاءة مهيمن هشام ديكور محمد الأسمر، مكياج حنين محمد، مخرج منفذ محمد الوصيف، إعداد موسيقى خالد السيسي.

"دراما الشحاذين" عرض مسرحي كوميدي تدور أحداثه في مسرح مهجور يدخل إليه اثنان من المشردين ولكنهما يفاجآن بوجود اثنين من الشحاذين يتخذون المسرح المهجور كمسكن لهما، ويبدأ الصراع بعد دخول لص إلى المسرح محاولا الهرب من الشرطة إلى نهاية الأحداث.

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العرض تمثيل كريم مصطفى، أمينة العربي، محمد عمر، ميدو الوصيف، حنين محمد، محمد نصر، كما أقيم العرض المسرحي "صباحين وحتة " تأليف محمد خلف وإخراج عبد الله طيرة. 

وشهد العروض د. جيهان المالكي مدير عام فرع ثقافة بورسعيد، وأعضاء لجنة التحكيم ومشاهدة العروض المخرج أحمد عبد الجليل، أحمد نور الدين مصمم ديكور، إيمان سلامة سلام عضو الرقابة على المصنفات الفنية، أحمد زيدان كاتب وشاعر، مروة ماهر مقرر اللجنة.

عروض نوادي المسرح من إنتاج إدارة المسرح برئاسة محمد جابر التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ضمن النشاط المسرحي بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

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