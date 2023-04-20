وكيل أوقاف الإسكندرية يجوب مساجد المحافظة لمتابعة استعدادات صلاة عيد الفطر

أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، جولة ميدانية بمساجد المحافظة استمرت حتى صلاة الفجر، للوقوف على استعداداتها لصلاة عيد الفطر المبارك.

وذكرت مديرية الأوقاف في بيان فجر الخميس، أن الجولة بدأت منذ صلاة المغرب أمس الأربعاء، واستمرت حتى فجر الخميس، لمتابعة صلاة القيام والتهجد واستعدادات المساجد وتجهيزاتها استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.



وأكد عبدالرازق أن هناك متابعة مستمرة حتى الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن المساجد قد تزينت واتُخذت فيها كافة التدابير اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة شعائر صلاة العيد.

وأشار إلى الجهد المبذول بالمساجد بدأ من تهيأتها واستعدادها تطهيرا وتعقيما وتنظيفا وثقافيا ودعويا ومجتمعيا على وجه فاق المتوقع وأعاد للأدهان وللقلوب رونق المساجد وروحانياتها في هذا الشهر الذي جعلنا نستشعر بأن رمضان بالإسكندرية هذا العام في أبهى صورة.

