عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالات بليلة القدر في مكتبة النمسا والمحاميد قبلى وبحرى بالأقصر

احتفالات بليلة القدر
احتفالات بليلة القدر بمكتبة النمسا والمحاميد قبلى وبحرى

شهد فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

نظمت مكتبة النمسا الثقافية بنجع الصغيرة احتفالية بليلة القدر قدمها محمد إسماعيل. 

بدأت الاحتفالية بتلاوة قرآن كريم الشيخ حسين حمزة، وعقدت محاضرة بعنوان "ليلة القدر بركة في العمر ونور".

جامعة الأقصر تنظم قافلة زراعية إرشادية للقرى الأكثر احتياجًا ضمن «حياة كريمة»

وأوضح الدكتورمحمد حمزة أن ليلة القدر بركة في أعمار الأمة وهى نور للمؤمن في القبر، ومن أراد سر ليلة القدر فليعتنى بالقرآن وتلاوة القرآن وحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الفوز بليلة القدر. 

أعقبتها أمسية شعرية للشاعر ناصر الدسوقي، وألقى "مربعات عن شهر رمضان"، واختتم الحفل بعرض لفرقة الرابطة المصرية للتراث الصوفي الإنشاد الدينى قصيدة بعنوان "من مثل أحمد فى الكونين نهواه، بحبك وبريدك وأتمنى أبوس إيدك".

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان "ليلة القدر"، تناول خلالها حسام الغول خواص تعريف ليلة القدر وفضلها وموعدها.

في السياق نفسه، عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "فضل قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان"، وأوضح رمضان محمد أن الثلث الأخير من شهر رمضان به ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر والتي أنزل فيها القرآن كما وصفها الله سبحانه وتعالي بأنها خير من ألف شهر وفيها تتنزل الملائكة والروح، وأن الله تعالى يغفر لمن قامها إيمانًا واحتسابًا ما تقدم من ذنبه.

وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المسرح الملحمي"، وتحدث المخرج المسرحي محمود نجار أحمد، رئيس قسم المواهب بالفرع، عن مؤسس المدرسة الملحمية وتفسير الملحمية وشكلها.

وعقدت محاضرة بعنوان "التوبة"، وأوضح الشيخ محمود لطفي أن التوبة على كل إنسان مذنب أو صالح والتوبة مقام عظيم.

بجانب ذلك، أعدت أمسية شعرية لنادي الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير، رئيس النادي، وألقى الشاعر بكري عبد الحميد قصيدة بعنوان "بلاطك الملكي"، أحمد العراقي قصيدة"بائع اللبن"، وأحمد مدني قصيدة "يموت الشعر"، وحسن غرام قصيدة "منين أجيب"، وكريم الشاوري قصيدة "عشان دايما شغوف"، ويحيى سمير قصيدة "رسالة".

ونظمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري محاضرة بعنوان "فوائد العشر الأخيرة من رمضان"، وأوضحت منى بعيش أهمية العشر الأواخر من رمضان، وأهم فائدة وهي ليلة القدر والأعمال التي يجب أن نقوم بها في هذه الأيام العشر. 

وأعد دوري ثقافي للأطفال أدارته أسماء محمد خليل، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي بعنوان "شخصيات مؤثرة" ألقتها ثناء محمود، أخصائية المكتبة العامة بالقصر، وكانت شخصية اليوم الإمام مالك. 

كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة حكي بعنوان "هدهد سليمان" سردتها صفاء موسى.

وأعدت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قراءة كتاب "صحبة العشاق" تأليف خيري شلبي، وتحدثت فاطمة محمد حسن عن عدد من الشخصيات والمواهب المصرية وكيف أثرت هذه البيئات المختلفة في هذه الشخصيات وأبرزت أهم مواهبهم سواء في مجال الشعر أو الغناء أو التمثيل والمسرح والثقافة، ومن أبرز هذه الشخصيات “سيد درويش، وسيد مكاوي، وأم كلثوم، وفؤاد حداد، وحسن إسماعيل، ويوسف وهبي، وفكري أباظة.. وغيرهم”.  

تقام الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، وينظمها فرع ثقافة الأقصر، حيث يشهد برنامج الفرع عددا كبيرا ومتنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه المتعددة احتفالا بالشهر الكريم.

الأقصر قصور الثقافة ثقافة الاقصر الله سبحانه وتعالى فرع ثقافة الاقصر أمسية شعرية حضرة النبي الفعاليات الثقافية والفنية فعاليات ليالي رمضان الثقافية هيئة العامة لقصور الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد الجمعة أم السبت؟.. السعودية تحسم الأمر

في هذا الموعد| الافتاء تعلن استطلاع هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر 2023

هل ليلة القدر الآن 29 رمضان؟..معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد ساعتين

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب مصر في عيد الفطر

دولة عربية تعلن عيد الفطر السبت .. وبعد ساعات مصر تحسم الجدل

موعد عيد الفطر 2023 .. البحوث الفلكية تستطلع هلال شوال اليوم

هبوط مفاجئ بعد قفزة قوية .. آخر أسعار الذهب وعيار21 الآن بالمصنعية

موضوعات متعلقة

جامعة الأقصر تنظم قافلة زراعية إرشادية للقرى الأكثر احتياجًا ضمن «حياة كريمة»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية احتفالاً بالشهر الكريم بالأقصر

مكتبة الكيمان بالأقصر تستعرض أهداف المبادرات الرئاسية

مستقبل وطن الأقصر يكرم أحمد حسن منشد قد جاءنا رمضان

محافظ الأقصر يزور عددا من دور الأيتام بمناسبة عيد الفطر

مستقبل وطن الأقصر يختتم دورته الرمضانية في كرة القدم والسلة وتنس الطاولة

إدراج صيانة الهويس الإضافي بقناطر إسنا الجديدة بالخطة الاستراتيجية لتجديد منشآت النيل

50 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالأقصر

ترشيحاتنا

البترول: زيادة إنتاج الخام بجنوب الوادي والشركات التابعة| تفاصيل

الخارجية الفلسطينية تدين الاستيطان الإسرائيلي بكافة أنواعه

نتنياهو :هروب المستثمرين في صناعة الهايتك من إسرائيل مشكلة عابرة

حدث في 29 رمضان.. شرعت صلاة العيد.. وفرض الزكاة.. وهزيمة التتار

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات للمواطنين في عدة بلدات فلسطينية

مفاجأة.. خطوة وحيدة تفصل برشلونة عن استعادة ميسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور حيوان نادر يثير الفزع في شوارع بريطانيا.. ما حقيقته؟

فطارك في رمضان.. شيش طاووق وسمبوسة الزعتر والجبن وسلطة بطاطس كنتاكي

بيكنباور .. تعرف على ضحية رامز جلال اليوم

تخلصي من عادة قضم الأظافر بهذه الطرق الأربعة

فيديو

غيرت شكل أنفها .. شاهد صور رنا رئيس قبل الشهرة

اللي يقول المسلسل مش ناجح غبي.. منة فضالي تكشف أسرار "جعفر العمدة"

تجاهلت مساعدتي في عملية بالقلب| تسريب صوتي لوالد هيفاء وهبي .. فيديوجراف

سقوط أمطار بعدة مناطق .. تفاصيل حالة الطقس في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ