احتفالات بليلة القدر في مكتبة النمسا والمحاميد قبلى وبحرى بالأقصر

شهد فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

نظمت مكتبة النمسا الثقافية بنجع الصغيرة احتفالية بليلة القدر قدمها محمد إسماعيل.

بدأت الاحتفالية بتلاوة قرآن كريم الشيخ حسين حمزة، وعقدت محاضرة بعنوان "ليلة القدر بركة في العمر ونور".

وأوضح الدكتورمحمد حمزة أن ليلة القدر بركة في أعمار الأمة وهى نور للمؤمن في القبر، ومن أراد سر ليلة القدر فليعتنى بالقرآن وتلاوة القرآن وحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الفوز بليلة القدر.

أعقبتها أمسية شعرية للشاعر ناصر الدسوقي، وألقى "مربعات عن شهر رمضان"، واختتم الحفل بعرض لفرقة الرابطة المصرية للتراث الصوفي الإنشاد الدينى قصيدة بعنوان "من مثل أحمد فى الكونين نهواه، بحبك وبريدك وأتمنى أبوس إيدك".

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان "ليلة القدر"، تناول خلالها حسام الغول خواص تعريف ليلة القدر وفضلها وموعدها.

في السياق نفسه، عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "فضل قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان"، وأوضح رمضان محمد أن الثلث الأخير من شهر رمضان به ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر والتي أنزل فيها القرآن كما وصفها الله سبحانه وتعالي بأنها خير من ألف شهر وفيها تتنزل الملائكة والروح، وأن الله تعالى يغفر لمن قامها إيمانًا واحتسابًا ما تقدم من ذنبه.

وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المسرح الملحمي"، وتحدث المخرج المسرحي محمود نجار أحمد، رئيس قسم المواهب بالفرع، عن مؤسس المدرسة الملحمية وتفسير الملحمية وشكلها.

وعقدت محاضرة بعنوان "التوبة"، وأوضح الشيخ محمود لطفي أن التوبة على كل إنسان مذنب أو صالح والتوبة مقام عظيم.

بجانب ذلك، أعدت أمسية شعرية لنادي الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير، رئيس النادي، وألقى الشاعر بكري عبد الحميد قصيدة بعنوان "بلاطك الملكي"، أحمد العراقي قصيدة"بائع اللبن"، وأحمد مدني قصيدة "يموت الشعر"، وحسن غرام قصيدة "منين أجيب"، وكريم الشاوري قصيدة "عشان دايما شغوف"، ويحيى سمير قصيدة "رسالة".

ونظمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري محاضرة بعنوان "فوائد العشر الأخيرة من رمضان"، وأوضحت منى بعيش أهمية العشر الأواخر من رمضان، وأهم فائدة وهي ليلة القدر والأعمال التي يجب أن نقوم بها في هذه الأيام العشر.

وأعد دوري ثقافي للأطفال أدارته أسماء محمد خليل، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي بعنوان "شخصيات مؤثرة" ألقتها ثناء محمود، أخصائية المكتبة العامة بالقصر، وكانت شخصية اليوم الإمام مالك.

كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة حكي بعنوان "هدهد سليمان" سردتها صفاء موسى.

وأعدت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قراءة كتاب "صحبة العشاق" تأليف خيري شلبي، وتحدثت فاطمة محمد حسن عن عدد من الشخصيات والمواهب المصرية وكيف أثرت هذه البيئات المختلفة في هذه الشخصيات وأبرزت أهم مواهبهم سواء في مجال الشعر أو الغناء أو التمثيل والمسرح والثقافة، ومن أبرز هذه الشخصيات “سيد درويش، وسيد مكاوي، وأم كلثوم، وفؤاد حداد، وحسن إسماعيل، ويوسف وهبي، وفكري أباظة.. وغيرهم”.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، وينظمها فرع ثقافة الأقصر، حيث يشهد برنامج الفرع عددا كبيرا ومتنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه المتعددة احتفالا بالشهر الكريم.