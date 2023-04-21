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رئيس التحرير
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مصر تستفيد بالخبرات الإيطالية فى الاستثمار بالقطاع الطبى.. ونواب: خطوة مهمة للنهوض بالمنظومة الصحية

خالد عبد الغفار وزير
خالد عبد الغفار وزير الصحة

نواب البرلمان عن الاستفادة من الخبرات الإيطالية:

يضمن عملية تطوير الاستراتيجيات الخاصة بالنظم الصحية

يحسن مستوى الأداء الصحى على مستوى الجمهورية

يطور الاستراتيجيات الخاصة بالنظم الصحية

 

أشاد عدد من النواب بجهود الدولة متمثلة فى توجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لبحث سبل التعاون المشترك لتطوير نظام الرعاية الصحية  مع جيامباولو كانتينى،  سفير إيطاليا السابق،  ومستشار مجموعة بوسطن كونسلتينج "BCG"، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمارات في القطاع الصحي، ولورينزو بوسيتانو، العضو المنتدب ورئيس قطاع الرعاية الصحية الشاملة بمنطقة المتوسط بالمجموعة.

وأكد النواب، أن  توجه الدولة للاستفادة من الخبرات الإيطالية فى الاستثمار بالقطاع الطبى يضمن عملية تطوير الاستراتيجيات الخاصة بالنظم الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال القطاعين العام والخاص ويهدف ايضا الي النهوض بالمنظومة الصحية.

من جهتها أشادت إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية في الاستثمار بالقطاع الطبي.

الاستثمار بالقطاع الطبى

وقالت إيناس عبد الحليم ” لـ"صدى البلد"، إن توجه الدولة للاستفادة من الخبرات الإيطالية فى الاستثمار بالقطاع الطبى يضمن عملية تطوير الاستراتيجيات الخاصة بالنظم الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال القطاعين العام والخاص ويهدف ايضا الي النهوض بالمنظومة الصحية.

وأوضحت النائبة أيضا أن مصر تنتج دواء منذ عام 1938 وعلى الرغم من ذلك إجمالي إيرادات تصدير الدواء المصري لا يتخطى المليار دولار، مشيرة إلى أن الأردن بدأت في إنتاج الدواء بعد مصر بسنوات وتصدر حاليا بـ 12 مليار دولار، وتعاون مصر مع ايطالية يضمن ذلك وينهض بالمنظومة الصحية.

وأكدت النائبة أن الدولة بدأت في علاج أزمات صناعة الدواء وهو ما ظهر في عودة عدد من المصانع للعمل إلى جانب إنشاء مصانع جديدة كمصنع مشتقات البلازما الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإنتاج 19 نوعا من أدوية الأورام التي كان يتم استيرادها من الخارج، إلى جانب بداية تصدير الدواء المصري للدول الأفريقية، وسن عدد من التشريعات الخاصة بصناعة الدواء ومنها قانون هيئة تصنيع الدواء والشراء الموحد.

وتقدمت عضو صحة النواب، بعدد من المقترحات لدعم صناعة وتصدير الدواء المصري منها ضرورة زيادة سعر الدواء الذي يتم تصديره للخارج، إعفاء المادة الفعالة من ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن بيع الدواء في علب صغيرة بحسب كمية الاستخدام سواء أسبوع أو اثنين أو شهر كما يوجد بالخارج وذلك لعدم إهدار الدواء إلى جانب مراعاة شروط التخزين الصحيحة للأدوية بالصيدليات والمستشفيات.

ومن جانبها، أيدت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، توجه الدوله للاستفادة من الخبرات الإيطالية فى الاستثمار الطبى، قائلة:" خطوة منهمة لتعزيز التعاون فى ملف تبادل الخبرات العلمية وصقل مهارات الكوادر البشرية وتحسين مستوي الأداء الصحى بالمنشآت الطبية على مستوي الجمهورية.

 ملف التأمين الصحى الشامل

وأضافت "العسيلي" لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الفوائد ايضا التى سوف تصب فى صالح القطاع الصحى هي الاستفادة من خبرات الإيطالية فى ملف التأمين الصحى الشامل وتطبيقه على مستوي محافظات الجمهورية  ووضع تصورات وخارطة استثمارية لتحديد فرص الاستثمار بكافة مجالات الرعاية الصحية ووضع خطط مستقبلية من شأنها التسويق باستخدام أساليب جاذبة للخدمات الصحية الأمر الذى يؤتي ثماره فى تشجيع توطيد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وجلب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأشادت عضو مجلس النواب، بتأكيد وزير الصحة على أهمية الاستفادة من الخبرات المتميزة للشركة فى دعم وتقييم مستويات الأداء وتطوير الاستراتيجيات الخاصة بالنظم الصحية، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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