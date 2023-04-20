ناقد فني: دنيا سمير غانم تمتلك شعبية كبيرة

قال الناقد الفني مصطفى حمدي، إن منى زكي في مسلسل تحت الوصاية جسدت مشاعر الأمومة في مختلف المواقف، إذ تجسد المشاعر الخاصة بالسيدة التي تحاول مواجهة قسوة الظروف والمعيشة واستعادة حق أولادها والعمل حتى تضمن لهم مصدر رزق.

وأضاف حمدي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي يعد واحدًا من أهم مسلسلات رمضان 2023، مشيرًا إلى أن الفنانة منى زكي تفوقت على نفسها، حيث يتناول المسلسل قضية مهمة جدًا تتعلق بحق الولاية والوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب.

وأشار إلى أن دنيا سمير غانم تمتلك شعبية كبيرة جدًا عند الأسرة المصرية، كما أن لديها شعبية كبيرة بين الأطفال والمراهقين، وما قدمته في مسلسل "جت سليمة" يعد تطورًا نوعيًا في الفوازير وألف ليلة وليلة، حيث جمع المسلسل بين الاستعراض والأحداث، موجهًا التحية للمخرج على المسلسل.

وتابع "إيمان العاصي وهالة صدقي ومي عزالدين قدمن أدوارًا رائعة في مسلسلي جعفر العمدة وسوق الكانتو"، موضحًا أن "السيدات حصلن على حقهن في مسلسلات رمضان 2023".