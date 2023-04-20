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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد السقا يكشف عن مخاطر تعرض لها بمسلسل حرب

أحمد السقا
أحمد السقا

قال الفنان أحمد السقا، خلال لقائه ببرنامج "الراديو بيضحك في رمضان"  والمذاع عبر "الراديو 9090"، إن الشخصية التي قدمها بمسلسل حرب ليس لديها قلب، وجاحدة، وكل ما تفكر فيه هو دولة الخلافة وحتى لو قتل أي شخص ولو ابنه للوصول لها.

وأضاف السقا أن المشهد الذي جمعه بالفنانة سما إبراهيم، كان يصوره وهو غاضب وكاره للشخصية ومتوتر وذلك على عكس شخصيته فهو دائما هادئ خلال التصوير، حتى إن المخرج سأله عن سبب توتره فقال له: "أنا مش طايقني".

وتابع، أن سما إبراهيم قدمت المشهد برقي، وأنه بعد قتل شقيقته أخذ نجلها وأرسله للتنظيم، وقاموا بعمل غسيل مخ له، مشيرًا إلى أن الكثير من الإرهابيين بلا أي أوراق أو بطاقات شخصية، أو شهادات ميلاد، والمشهد عرض بشكل ليس فيه فجاجة ولكن بهدوء، وثبات انفعالي. 

 

إرهابيين مسلسل قتل ضحك ابنة

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