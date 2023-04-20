تحرير 1114 مخالفة مرورية فى حملة على طرق القليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1114 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.



وأسفرت الحملة عن ضبط 1114 مخالفة مرورية، بينها 517 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و505 مخالفات متنوعة، وضبط 12 سائق بدون رخصة قيادة، و3 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.



وتمكنت الحملة من سحب 12 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجتين غير مرخصتين، وتحرير مخالفة ملصقات، و62 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 3100 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 12 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 1750 جنيها مصالحات.