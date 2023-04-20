الإمارات تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

أفادت وسائل إعلام إماراتية اليوم الخميس، أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر، واليوم الخميس المتمم لشهر رمضان.

وقالت وكالة الأنباء القطرية منذ قليل، إن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقد أعلنت عمان، أن غدا الجمعة المكمل لشهر رمضان، والسبت هو المتمم للشهر الكريم ويوم عيد الفطر 2023، وجاء ذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال في عمان اليوم.

وكانت قد أعلنت تركيا، اليوم الخميس، أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر 2023 واليوم الخميس المتمم لشهر رمضان.

وقد أعلنت أندونيسيا، اليوم الخميس، أن غدا الجمعة المكمل لشهر رمضان، والسبت هو المتمم للشهر الكريم ويوم عيد الفطر 2023، وجاء ذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال في إندونيسيا اليوم.