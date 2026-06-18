عون يؤكد ثوابت الموقف اللبناني قبل جولة المفاوضات في واشنطن

أكد الرئيس اللبنانى جوزيف عون ضرورة الوقف النهائي لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وعودة الأسرى اللبنانيين، وإطلاق مسيرة الإعمار.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الرئيس عون ، ضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم وأعضاء الوفد العسكري والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات.

وتناول الاجتماع تقييم التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، ومنها توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية - الأمريكية - الإسرائيلية في واشنطن، والمقرر عقدها في 23 و24 و25 يونيو الجاري.