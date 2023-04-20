مسلسل سره الباتع الحلقة الأخيرة.. رحيل الحملة الفرنسية وحكم الإخوان عن مصر

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة الأخيرة، تصاعدا في الأحداث فور عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة الأخيرة، يقوم جنود الحملة الفرنسية، بتقطيع جثة حامد (أحمد السعدني) إلى أجزاء وإلقاءها في أماكن متفرقة، لكن أهل الدلتا يأخذون كل جزء ويبنون له مقام، فتتعدد المقامات للسلطان حامد.

وتكثر المقاومة للحملة الفرنسية، ويسقط الكثير من القتلى منهم وينهزم الأسطول الفرنسي أمام الأسطول الإنجليزي، وترحل الحملة الفرنسية، بينما تقوم صافية (حنان مطاوع) بدفن طبنجة نابليون بونابرت، بجوار رأس زوجها حامد.

وتنتقل الأحداث إلى عام 2013، حيث يتم الثورة على حكم جماعة الإخوان المحظورة في 30 يونيو، ويتم حرق مقراتهم ويهرب معتصم مع زوجته، ويتم عزل محمد مرسي من الحكم.

وفي الوقت ذاته يتم القبض على مسعود (عمرو عبد الجليل) ولونا، بتهمة التنقيب عن الآثار، بينما يتوصل حامد (أحمد فهمي) إلى مكان طبنجة نابليون بونابرت، ويسلمها لقسم الشرطة، ويتم وضعها في المتحف.

وشهد مسلسل سره الباتع الحلقة الأخيرة، تأريخا، لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ثورة الشعب المصري 30 يونيو 2013، التي ألقاها وقتها، حيث كان وزيرا للدفاع في ذلك الوقت.

وأعلن السيسي، في ذلك الوقت استجابته لمطالب الثوار المصريين ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وعزل رئيسهم محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور.

تتر مسلسل سره الباتع

نشر المخرج خالد يوسف عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “فيسبوك” صورا تجمعه بالفنان محمد منير أثناء تسجيله تتر مسلسل سره الباتع.

وعلق خالد يوسف قائلاً: "مع الكينج محمد منير أثناء تسجيل أغنية مسلسل سره الباتع من ألحان وليد سعد الأمل الباقي في الموسيقي الشرقية وكلمات مصطفي إبراهيم شاعر هذا الزمان رأيي أن هذه الأغنية ومشاهدها في المسلسل هي اكثر ما سيبقى في وجدان الناس".

قنوات عرض مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع يعرض علي مجموعة قنوات الحياة و on، بالإضافة الي منصة watch it الإلكترونية.

أحداث مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع، مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

العمل تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين، الأولي يلعب بطولتها أحمد فهمي والثانية يلعب بطولتها حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني.

أبطال مسلسل سره الباتع

ويشارك في «سره الباتع» أكثر من 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.