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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد رجوع ابن جعفر العمدة "اعرف عربيته بكام" ؟

بعد رجوع ابن جعفر
بعد رجوع ابن جعفر العمدة "اعرف عربيته بكام" ؟

شهد مسلسل جعفر العمدة الذي يقدمة النجم محمد رمضان، العديد من الاحداث الدرامية الشيقة، ابرزها رحلة البحث عن ابنه المفقود منذ 19 عامًا، حيث يجسد هذا الدور "احمد داش" في شخصية "سيف"، أو عبد الجواد بعد أن عرف اسمه الجديد.

 جعفر العمدة 

سعرها خيالي.. سيارة محمد رمضان في "جعفر العمدة" |صور

جعفر العمدة يظهر بأغلي سيارات مرسيدس .. اعرف سعرها

وظهر احمد داش داخل هذا العمل بأحدث السيارات الفارهة من فئة الكوبيه ذات السقف المكشوف، والتي تحمل علامة مرسيدس، ويبدو الابن يحمل الجينات الخاصة بحب نجمة مرسيدس الثلاثية، حيث ظهر جعفر العمدة "والده"، بأفخم اصدارات الصانع الالماني "مايباخ"، وعملاقة الـ SUV مرسيدس G-CLASS في الكثير من المشاهد.

سيارة جعفر العمدة 

ولكن على الطريقة الشبابية جاءت احمد داش "سيف" بسيارة مرسيدس بينز C200-CLASS كوبيه كابورليه، وهي واحدة من السيارات العصرية، والتي تجمع بين قوة اداء مرسيدس والجانب الرياضية ايضا، بالاضافة إلى اطلالة السقف المكشوف الشبابية.

سيارة ابن جعفر العمدة 

وتعتمد السيارة في قدراتها الفنية على محرك تيربو سعة 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة تبدأ من 204 حصانا، و 300 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 9 سرعات، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 7 ثواني.

مرسيدس بينز C200 -CLASS

سعر سيارة ابن جعفر العمدة مرسيدس بينز C200 -CLASS

 

تقدم السيارة مرسيدس بينز C200 -CLASS كوبيه كابورليه بقيمة سعرية تتخطى حاجز الـ 2 مليون جنيه و 750 ألف.

 

جعفر العمدة احمد داش مرسيدس محمد رمضان مسلسل جعفر العمدة

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