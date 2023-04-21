مسلسل بابا المجال الحلقة 28.. مصطفى شعبان يجد ذهب والده

شهدت الحلقة 29 من مسلسل بابا المجال نجاح زين «مصطفى شعبان» في العثور على ذهب والده زكريا الديب «رياض الخولي»، كما ساعد ناهية «سهر الصايغ» في الفوز بالمزاد على حساب عزوز «باسم سمرة».



شهدت الحلقة 28 من مسلسل بابا المجال، خروج زين مصطفى شعبان من السجن بهد براءته من تهمة الاتجار في المخدرات، واستعاد ميراثه وأمواله من عائلته الديابة وقام بطردهم من منزله، في الوقت الذي قرر زين أن يستكمل تجارة والده زكريا الديب والسيطرة على السوق.



شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل بابا المجال احداث مثيرة فبعد تفكير مصطفى شعبان في الهرب من السحن الحلقة القادمة، تفاجأ بإظهار براءته، حيث ذهبت هبة حسن إلى قسم الشرطة، واعترفت بالحقيقة أمام مصطفى شعبان، وأنها هي التي وضعت المخدرات في حقيبة نسرين أمين حتى تنتقم منها ويحبها "زين".

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل بابا المحال احداث مثير. حيث ظهرت سوسن بدر لابنها بعد وفاتها واعطته مجموعة من النصائح، وسط انهيار من مصطفى شعبان على وفاة والدته.

شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل بابا المجاب احداث مثيرة حيث قامت جميلة (نسرين أمين) بقتل زهيرة (سوسن بدر) والدة زين (مصطفى شعبان) بعد أن علمت عائلة الديابة أن زكريا الديب (رياض الخولي) كتب كل ثروته باسمها حتى لا يرثه أحد سوى ابنه زين.

ووضع الخطة عزوز باسم سمرة ونفذتها جميلة بعد أن وعدها بالزواج منها.

الحلقة الـ ٢٤ من مسلسل بابا المجال أحداثًا مثيرة حيث يكتشف عزوز ورجب أن الآثار مدفونة تحت المسجد، فيما تدس حبيبة ومها دهب ومخدرات لجميلة التي تجسدها الفنانة نسرين أمين ، لكن زين الذي بجسده مصطفى شعبان يقول إنها تخصه ويضحي بنفسه من أجل نسرين أمين.

يذكر أن مسلسل «بابا المجال» من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض على عدد من القنوات من بينها النهار، والنهار دراما، وSBC، والتلفزيون الأردني، والشارقة، والرابعة العراقية.

ويقوم مصطفى شعبان في المسلسل بشخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى لقب باسم "بابا المجال"، وأصبح أحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارة والأكشن