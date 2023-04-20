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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 29.. أحمد رزق يصدم روبي في عائلة الفوارسة

صدى البلد

بدأت الحلقة 29 لمسلسل حضرة العمدة، بطولة النجمة روبي، والنجم أحمد رزق، ونخبة كبيرة من الفنانين، حصريا على شبكة قناة الحياة الفضائية بالتزامن مع منصة واتش ات الرقمية.


وتصاعدت الأحداث بشكل كبير ملئ بالنشويق للجمهور، وفى مفاجأة من العيار الثقيل، واجه «المستشار جلال» ويجسده النجم أحمد رزق، حضرة العمدة «صفية عارف الفارس» وكشف لها سر كبير لا تعلم عنه شيئا وراء عائلة الفوارسة، وطلب منها الذهاب إلى منزل والدها «عارف الفارس» ودخل بها إلى غرفة كبيرة تحت الارض فى المنزل قائلا لها : «من 25 سنة كنت محامى صغير لموكل كبير راجل خواجه كنت ماسك له عقود ومبيعات شغل إدارى يعنى والصراحة عمر ما حامت حواليه شبهة الراجل عمره ما قصر معايا كان راجل زى الفل وكان بيعتبرنى تلميذه ومش محتاج اقولك التلميذ دائما بيتفوق على استاذه..

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و أثار دهشتها، وأصابها بصدمة شديدة متسائلة: انت تاجر اثار يا جلال؟!.. ليرد قائلا: نظريا أنا تاجر آثار لكن عمليا احنا تجار آثار كلنا «الفوارسة»، لترد عليه قائلة: اخرس أنا ابويا عمره ما كان يسمح بـ ده.
ومن ثم رد جلال قائلا: عمى كان راجل محترم ومؤدب ومتخرجش العيله من بوقه، بس ماشاء الله عليه هو اللى فلس العيلة والعز ال هما فيه ده مجاش الا على ايامى أنا.

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