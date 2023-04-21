محافظ الإسكندرية يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد المرسي أبو العباس

أدى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد أبو العباس المرسي بحي الجمرك وسط المدينة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة .

وقدم المحافظ التهنئة بعيد الفطر المبارك للرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي في ظل قيادته الحكيمة، كما قدم التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري .

وعقب الصلاة تبادل المحافظ التهنئة مع أهالي المحافظة، متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وداعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على بلادنا بالأمن والأمان والخير والاستقرار، ويحفظها من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.